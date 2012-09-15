صنایع دستی شاخص ترین هنر کاربردی گیلان/ لزوم حمایت از تولیدات داخلی

نادر ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: نقش صنایع دستی در اقتصاد شامل کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، سرمایه گذاری اندک و بهره وری بالاست.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت از تولید داخلی صنایع دستی می تواند زمینه جذب بیشتر گردشگران را به استان فراهم سازد.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد و اشتغال جوانان در عرصه های مختلف گفت: بهره مندی از منافع اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی است که با دستان صنعتگران، ذوق، سلیقه، پشت کار و خلاقیت آنها ساخته می شود.



وی ادامه داد: صنایع دستی سرمایه ملی است زیرا جزو قدیمی ترین و برجسته ترین هنرهاست که مردم هر دیار زندگی روزمره خود را با آن گذرانده و از طرفی نشانی از پیشینه غنی فرهنگی هر خطه از کشور است.



ذاکری با بیان اینکه صنایع ‌دستی روستایی تداعی‌ کننده بخشی از سنتهای اصیل است، افزود: این کالاها امروزه نه ‌تنها منبع درآمد ارزی مطلوبی برای کشورها تلقی می ‌شوند بلکه یکی از منابع ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستائیان نیز هستند.

وی به آموزش صنایع دستی و سنتی در رشت اشاره کرد و گفت: در این زمینه با توجه به استقبال و موفقیت در برگزاری آموزش دانش ‌آموزان در قالب طرح اوقات فراغت و به منظور معرفی، ترویج و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی، یک دوره آموزش سه روزه صنایع دستی در پارک بانوان رشت برگزار می ‌شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان آموزش صنایع دستی را در رشته‌ های قلاب ‌دوزی، منبت، معرق و سراجی سنتی ویژه خواهران عنوان کرد.