رقابت 6 اثر در جشنواره استانی تئاتر گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فخر موسوی افزود: در مجموع 20 اثر به دبیرخانه بیست و پنجمین جشنواره استانی تئاتر ارسال که از این میان 17 اثر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: از میان آثار رسیده به جشنواره، شش اثر به بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره استانی تئاتر راه خواهند یافت.

آغاز کشت دوم محصولات کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشت دوم محصولات کشاورزی در74 هزار هکتار از شالیزارهای استان برای تولید 200 هزار تن محصول آغاز شده است.

ایرج بنیادی افزود: با کشت دوم این مقدا ر زمین کشاورزی بیش از 500 میلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان گیلانی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه راتون، حبوبات، سبزیجات، کلزا و علوفه مهمترین محصولات کشت دوم در گیلان است، اظهارداشت: افزایش درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی از مهمترین مزایای کشت دوم محصولات کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان در ادامه نداشتن زهکشی زمین های کشاورزی، بیمه نبودن برخی محصولات کشت دوم و شرایط نامساعد آب و هوایی را از مهمترین مشکلات کشت دوم در گیلان دانست و یادآورشد: این استان 238 هزار هکتار شالیزار دارد که امسال حدود یک سوم آن به کشت دوم اختصاص یافته می یابد.

پنجمین همایش ملی زبان شناسی

پنجمین همایش ملی زبان شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد، در این همایش سه روزه 120 استاد زبان ادبیات فارسی از سراسر کشور حضور داشتند.

معصومه ارجمندی دبیر همایش ملی زبان شناسی اعلام کرد: کارگاه زبان شناسی، مشکلات ترجمه و یادگیری زبان دوم، توصیف و تبیین زبان های بومی و جامعه شناسی زبان از مهمترین موضوعاتی است که در این همایش بررسی شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را احیای گویش های محلی ذکر کرد.

آغاز مهاجرت پرندگان به تالابهای گیلان

خوتکاهایی پرسفید پیش قراولان مهاجرت پرندگان به تالابهای گیلان با ورود سه هزار و 800 خوتکای پر سفید مهاجرت پرندگان به تالابهای استان آغاز شد.

خوتکاهای پر سفید از سیبری به تالابهای آق و استیل آستارا، جوکندان تالش، تالاب بین المللی انزلی، بوجاق آستانه اشرفیه و امیر کلایه لاهیجان مهاجرت کرده اند.

امیر عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: تالابهای گیلان سالانه پذیرای بیش از 200 هزار انواع پرنده مهاجر است، خوتکاهای پر سفید تا اواسط مهرماه مهمان تالابهای استان هستند و بعد از استراحت و تغذیه به دیگر مناطق ایران مهاجرت می کنند.

نصب دوربین های پلاک خوان در رشت

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به اینکه دوربین پلاک خوان در تقاطع های پرترافیک رشت نصب خواهد شد، گفت: دوربین های پلاک خوان را شهرداری رشت خرید کرده و در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی استان قرار می دهد.

سرهنگ سید تقی امینی با بیان اینکه نصب دوربین پلاک خوان، نخست در رشت به عنوان پایلوت اجرا می شود، افزود: دوربین های پلاک خوان که مستقیم به اجرائیات راهنمایی و رانندگی متصله در صورت بروز هرگونه تخلف از طرف مالکان خودروها در هر زمان از شبانه روز تخلفات را ثبت و ضبط می کند و در نخستین زمان ممکن برگ جریمه همراه با عکس به درخانه مالک خودرو تحویل داده می شود.