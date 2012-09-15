بازدید سفیرآکرودیته ایران از اردوگاه های پناهندگان مسلمان میانمار

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین کمالیان ضمن دیداربا استاندار و سایر مسئولین سیاسی و امنیتی این استان، در جلسه ای که با حضور نمایندگان مسلمانان و دیگر گروه های قومی و مذهبی این ناحیه و نمایندگان سازمان های کمک رسان بین المللی برگزار شد، شرکت کرد.

وی ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات این منطقه ، در جریان آخرین شرایط و وضعیت مسلمانان میانمار و چگونگی کمک رسانی به گروه های پناهندگان قرار گرفت .

کمالیان در این دیدارها ضمن تشریح مواضع اصولی کشورمان در خصوص تحولات جهان اسلام و مسلمانان، با بیان نگرانی عمیق مردم و مقامات ایران از رویدادهای اخیر این منطقه ، بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و نگاه عادلانه نسبت به تمامی اقوام و گروه های مذهبی تأکید کرد و پیدا کردن راه حل مناسب برای تکرار نشدن چنین حوادث تلخی در آینده را از طریق ایجاد اعتماد و گفتگو میان اقوام مورد تأکید قرار داد.

وی با بیان این نکته که تنوع قومی و مذهبی در هرمنطقه تنها از طریق برخورد عادلانه ، سازنده و یکسان می تواند به یک فرصت استثنایی برای افزایش همبستگی ملی تبدیل شود، بر ضرورت اجرای برنامه های توسعه همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با مشارکت همه جانبه تمامی گروه های قومی و مذهبی به عنوان بخشی از راه حل مسائل قومی در این ناحیه تأکید کرد.

استاندار ایالت راخین نیز با ابراز خرسندی از حضور سفیر کشورمان در این منطقه به تشریح اقدامات اجرایی انجام شده به منظور کمک رسانی و ساماندهی امور پناهندگان در این منطقه پرداخت .

"زن کین" در خصوص برنامه های دولت ایالتی برای بازگشت کامل آرامش و امنیت و رفع مشکلات موجود از طریق اجرای برنامه های توسعه ای و ایجاد فضای مناسب برای گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز میان تمامی گروه های قومی و مذهبی در این استان تأکید کرد.

سفیر کشورمان پس از این گفتگوها از مناطق درگیری بازدید و با حضور در اردوگاه پناهندگان مسلمان و آوارگان در این منطقه و حضور در جمع آنان و مذاکره با نمایندگان انها از آخرین شرایط معیشتی ، نحوه کمک رسانی و نیازهای فوری آنان اگاه شد.

بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است کمک های جمهوری اسلامی ایران به مسلمانان و آوارگان این منطقه طی برنامه ریزی و بر اساس نیازهای فوری و ضروری آنان به این منطقه ارسال گردد.

