کوتاهی در مسیر معرفی شهدای روحانی شهرری شده است

حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: دومین یادواره شهدای روحانی این شهرستان در سال جاری برگزار شد و به دلیل اینکه بهترین تقارن آن با شهادت امام صادق(ع) بود و به نظر رسید که بهترین شاگردان امام صادق(ع) راه آن حضرت را ادامه دادند، در شب شهادت امام صادق(ع) یادواره ای برای آنها با حضور اهالی ری برگزار شد.

وی افزود: در شهرستان ری 15 شهید روحانی و 12 پدر شهید وجود دارند که جزو شهدای عادی و پدران روحانی هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری تأکید کرد: شهدا ستارگانی هستند که به وسیله آنها می توان راه را پیدا کرد و به نظر می رسد برگزاری این یادواره ها یکی از آن راههاست تا این شهیدان به نسل جوان شناسانده شوند.

قشری که بیشترین کلام را داشت، خودش رهرو بود

وی ادامه داد: با این کار می توان گفت قشری که بهترین و بیشترین کلام را در انقلاب اسلامی داشته، خودش رهرو بوده و این راه را رفته و شهید شده و روحانیون فقط کسانی نبودند که صحبت می کردند بلکه خود پیشقدم بودند و شهید شدند.

وی اظهار داشت: امسال یادواره ها و طرح "سپاس" که در بنیاد شهید به اجرا گذاشته شده، سر لوحه کارهایمان است و به همین دلیل، یادواره ها به صورت پر رنگ برگزار می شوند و مسیرهای زیادی پیش روست تا امسال فرهنگ ایثار و شهادت توسعه یابد.

نصرالله گفت: امسال دومین یادواره برای شهدای روحانی برگزار شد که اولین بار این یادواره، دو سال پیش برگزار شد.

تعداد شهدای روحانی را کمتر کسی می داند

وی با اشاره به شناخت بیشتر شهیدان تأکید کرد: در مسیر شناخت روحانیون شهید کوتاهی شده و کمتر کسی از مردم از این مسیر مطلع بوده و کمتر کسی می داند که چه تعداد و چه کسانی شهدای روحانی هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری افزود: در صورتی که در بین اقشار جامعه بیشترین قشری که شهید داشته، روحانیت بوده و مردم کمتر می دانند و این عدم اطلاع به خاطر کوتاهی دستگاه هایی همانند بنیاد شهید بوده است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر کوتاهی قدم برداریم، یکی از کارها برگزاری یادواره است که می تواند مؤثر باشد تا به اطلاع مردم برسانیم که روحانیون مانند دیگر کارها همیشه پیشقدم بوده و بیشتر به فرمان امام(ره) گوش جان سپرده اند.

نصرالله ادامه داد: امید است با کمک حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی، کاری فاخر، ارزشمند و مطلوب انجام شود تا بتوان شهیدان روحانی را به خوبی شناخت و آنها را به مردم، به خصوص نسل جوان معرفی کرد.