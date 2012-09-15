آخرین اخبار از اصلاحیه قانون جدید چک/توقف قانون قلع و قمع ورزشگاهها

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان طی مصوبه ای موقتا قلع و قمع جایگاههای ورزشی را متوقف کرده است گفت: برای اجرای این مصوبه نیاز به مصوبه مجلس است برای همین لایحه ای از سوی وزرات ورزش و جوانان به کمیسیون قضایی آمده تا با رای مجلش موقتا مالکان اقدام به قلع و قمع ورزشگاهها نکرده و مشکلات توسط وزارت ورزش و جوانان برطرف شود.

قانون چک در کش و قوس مچلس و شورای نگهبان

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا هنوز قانون چک نهایی نشده است گفت: این قانون 1200 ماده ای در دل لایحه آیین دادرسی تجاری نهفته که اصل هشتاد و پنجی بود برای همین مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان می گوید چرا باید این قانون جامع اصل هشتاد و پنجی شود و بهتر است به جای اجرای آزمایشی، این قانون نهایی و دائمی باشد. مجلس هم در حال رایزنی است تا با توجه به طولانی شدن بررسی این لایحه شورای نگهبان را قانع کند تا لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی تصویب شود.

آیین دادرسی کیفری در ایستگاه آخر

میرکوهی با اعلام برطرف شدن ایرادات قانونی شورای نگهبان در بررسی آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم بعد از سالها این آیین نامه هم به زودی ابلاغ شود زیرا تشکیلات دادسراها سالهاست با قانون دادگاههای انقلاب کار می کنند. هم اکنون منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.

لایحه قانون جامع وکالت روی میز دولت



معاون وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه قانون جامع وکالت گفت: این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. هم اکنون این لایحه در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.

بیمه مهریه تنها در قالب صحبت مطرح شده است



میرکوهی در مورد لایحه ای مبنی بر بیمه شدن مهریه زنان گفت: این موضوع تنها در قالب صحبت مطرح شده و هنوز لایحه یا طرحی در این خصوص وارد نشده است.