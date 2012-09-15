لزوم حمایت هواداران از مس کرمان/ به بازی تیمم افتخار می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور که در پایان بازی تیم های مس کرمان و سایپا با انتقاد تند از سوی هواداران مس از روی سکوها روبرو شده بود جمعه شب در جمع خبرنگاران گفت: صحبت هایم دیگر تکراری شده است و بازهم باید بگویم که در این بازی هم چند موقعیت گل مسلم از دست دادیم و نتوانستیم برنده شویم.

سرمربی مس با اشاره به شعارهای هواداران مس علیه او گفت: کسانی که 10 دقیقه مانده به پایان بازی علیه ما شعار می دهند، وجدان ندارند و بهتر است بروند هواداران تبریز را ببینند که چگونه تیم خود را تا لحظه آخر بازی تشویق می کنند.

وی با انتقاد از تماشاگران معترض مس کرمان گفت: اگر با قاسمپور مشکلی دارید چرا با بازیکنان برخورد می کنید؟! به بازیکنان مس می گویند بی غیرت ولی قسم می خورم که یک نفر از این بازیکنان در این فصل یک بار هم پا پس نکشید و با تمام وجود تلاششان را کرده اند.

قاسمپور با اشاره به جو نامساعد باشگاه مس کرمان تصریح کرد: باید قبول کنیم که فشار روی تیم ما وجود دارد و بازیکنان ما همواره با ترس به زمین می روند و منتظر هستند تا گل بخورند و علیه خود شعار بشنوند.

سرمربی مس کرمان با اشاره به وضعیت نابه سامان باشگاه مس ادامه می دهد: متاسفانه جو باشگاه ما به گونه ای است که نتیجه آن در زمین مشخص می شود. در این شرایط من سنگر آقایان هم شده ام و انتقادات را به جان بخرم.

وی با انتقاد از مسئولین تیم گفت: شما امروز کدام یک از مسئولین باشگاه را در کنار ما دیدید؟! البته من شنیده ام که آقای واحدی به علت بیماری همسرش در تهران است اما از سایرین چه کسی امروز از ما حمایت کرد؟!

قاسمپور ادامه داد: من باید در کرمان همه درگیری ها از رسانه گرفته تا تماشاگر و دیگران را یک تنه تحمل کنم!

انتقاد از وضعیت مالی باشگاه مس کرمان

سرمربی مس به وضعیت مالی باشگاه نیز انتقاد کرد و گفت: همه جا پر می کنند که باشگاه مس وضعیت مالی خوبی دارد اما هنوز 40درصد قرارداد من را نداده اند و قراردادهای داخلی ما را بعد از سه ماه امضا نکرده اند.

وی با موثر خواندن این مسائل در روحیه بازیکنان خود گفت: تیم ما از نفراتی جوان تشکیل شده است و با تاثیر گرفتن از این اتفاقات سبب می شود که در هر بازی بالای هشت موقعیت گل مسلم را از دست بدهند.

قاسمپور اذعان داشت: من تاسف می خورم که من و تیمم باید تا این حد فشار را تحمل کند، با این حال به بازی تیمم افتخار می کنم که ضد فوتبال بازی نمی کنیم و بار دیگر تاکید می کنم که من از نطر فنی همه کارهای لازم را انجام داده ام و به همین خاطر اگر مس امروز می باخت هیچ مسئولیتی به گردن نمی گرفتم.

مس کرمان طلسم شده است

سرمربی تیم مس با اشاره به موقعیت های زیادی که تیمش از دست می دهد گفت: کم کم دارم به برخی مسائلی که اعتقادی به آن ها نداشتم بدبین می شوم! تیم ما در هر بازی بالای 10 موقعیت گل را از دست می دهد و از سه موقعیت حریف دو گل دریافت می کنیم.

وی ادامه داد: هرچند سعی می کنم به این مسائل اعتقاد نداشته باشم ولی می گویند تیم ما جادو و طلسم شده است!

سرمربی تیم مس در رابطه با صحبت هایش که منجر به ایجاد حاشیه بیشتر در تیم می شود گفت: من نمی توانم همانند برخی آقایان بگویم اختیار ندارم و زمانی احساس می کنم کار غلطی انجام می شود سکوت کنم! من هر زمان احساس کنم که در حیطه اختیارات من خللی به وجود می آید صحبت می کنم.

سرمربی مس کرمان در رابطه با تعویض امرایی که منجر شد فشار حملات مس کم شود گفت: می دانستم امرایی از بهترین بازی های خود را انجام می دهد ولی او خسته شده بود ضمن اینکه با تعویض این بازیکن درصدد بودیم منطقه خالی پشت او که منجر به حملات سایپا شده بود را پوشش دهیم.

قاسمپور در رابطه با سخنان رئیس هیئت مدیره باشگاه پیرامون انجام تغییرات در مس نیز گفت: نزدیک یک ماه است که مداوم اعلام می کنند قرار است تغییرات انجام شود ولی اتفاقی رخ نمی دهد.

وی ادامه داد: همین صحبت ها نیز منجر به این میشود که تیم ما استرس داشته باشد، بهتر است اگر قرار است اتفاقی رخ دهد زودتر انجام شود.

قاسمپور در رابطه با داور بازی نیز گفت: داور اصلا قضاوت خوبی نداشت و بیشتر درصدد بود بازی را کنترل کند تا قضاوت.

