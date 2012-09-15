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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۹

تجلی:

5 مجتمع رفاهی بین‌ راهی در کرمان پلمپ شد

5 مجتمع رفاهی بین‌ راهی در کرمان پلمپ شد

کرمان - خبرگزاری مهر: قائم‌ مقام میراث‌ فرهنگی استان کرمان از پلمپ پنج واحد مجتمع بین راهی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تجلی گفت: پنج واحد بین ‌راهی در استان کرمان به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی میراث‌ فرهنگی استان کرمان پلمپ شد.

وی ادامه داد: این واحدهای بین‌  راهی در پی هشدارهای مکرر واحد نظارت این اداره کل و بی‌ توجهی مسئولان مربوطه تعطیل شدند.

این مسئول تصریح کرد: واحدهای بین ‌راهی مذکور شامل واحد بین ‌راهی فانوس ‌کویر در محور رفسنجان- انار، مهران، مینا و سالاری در محور ماهان- کرمان و مناف در محور سیرجان- بندرعباس هستند.

تجلی با بیان اینکه این نظارت ‌ها از سوی واحد نظارت میراث ‌فرهنگی استان کرمان به صورت مستمر انجام می ‌شود، تصریح کرد: در مرحله نخست با ارائه تذکر شفاهی و اخطار کتبی و درج در سوابق با واحدهای بین ‌راهی متخلف برخورد می ‌‌شود و در صورت تکرار، واحدهای مذکور با همکاری اداره ‌نظارت بر اماکن عمومی پلمپ و تعطیل می ‌شود.

تجلی یادآور شد: گردشگران می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه عدم رعایت اصول بهداشتی با واحد نظارت معاونت گردشگری تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 1696006

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