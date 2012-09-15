5 مجتمع رفاهی بین‌ راهی در کرمان پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تجلی گفت: پنج واحد بین ‌راهی در استان کرمان به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی میراث‌ فرهنگی استان کرمان پلمپ شد.

وی ادامه داد: این واحدهای بین‌ راهی در پی هشدارهای مکرر واحد نظارت این اداره کل و بی‌ توجهی مسئولان مربوطه تعطیل شدند.

این مسئول تصریح کرد: واحدهای بین ‌راهی مذکور شامل واحد بین ‌راهی فانوس ‌کویر در محور رفسنجان- انار، مهران، مینا و سالاری در محور ماهان- کرمان و مناف در محور سیرجان- بندرعباس هستند.

تجلی با بیان اینکه این نظارت ‌ها از سوی واحد نظارت میراث ‌فرهنگی استان کرمان به صورت مستمر انجام می ‌شود، تصریح کرد: در مرحله نخست با ارائه تذکر شفاهی و اخطار کتبی و درج در سوابق با واحدهای بین ‌راهی متخلف برخورد می ‌‌شود و در صورت تکرار، واحدهای مذکور با همکاری اداره ‌نظارت بر اماکن عمومی پلمپ و تعطیل می ‌شود.

تجلی یادآور شد: گردشگران می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه عدم رعایت اصول بهداشتی با واحد نظارت معاونت گردشگری تماس حاصل کنند.

