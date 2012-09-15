از تساوی خوشحال نیستم/ منافعشان قطع شده حاشیه درست می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقوی در جمع خبرنگاران گفت: تیم سایپا از جوان ترین تیم های لیگ برتر است و نیاز دارد که در بازی های رسمی همانند همین بازی با مس تجربه کسب کند.

سرمربی سایپا ادامه داد: ما به جوانگرایی خود ادامه می دهیم و به این کار هم افتخار می کنیم چراکه همه دیدند که تیم ما تا چه اندازه خوب بازی کرد.

تقوی با اشاره به بازی تیم مس گفت: میزبان خیلی خوب بازی کرد و ما یکی از سخترین بازی های این فصل خود را برگزار کردیم.

وی با اشاره به مصدومیت کاپیتان تیم خود گفت: متاسفانه بعد از مصدومیت صادقی نظم تیمی ما تا حدودی بهم ریخت و ما کمبود تجربه او را در زمین احساس می کردیم.

وی با ابراز ناراحتی از نتیجه بازی گفت: پس از پایان بازی بازیکنان ما بابت از دست دادن پیروزی در درقیقه نود ناراحت بودند ولی من به آن ها دلداری دادم با این حال من هم معتقدم که تیم ما می توانست با امتیاز کامل زمین را ترک کند.

تقوی در رابطه با مطرح شدن برخی مسائل در این تیم و ارتباط دادن این باشگاه با برخی موارد ماوراء الطبیعه گفت: باشگاه ما همانند یک اتوبوس است که به سوی هدف حرمت می کند و قطعا کسی به اتوبوس ایستاده سنگ نمی زند ولی از آنجا که ما در حرکت هستیم به سمت ما سنگ می اندازند و مطرح کردن این مسائل نیز در راستای ایجاد خلل در تیم ماست.

وی ادامه داد: تلاش می کنند که عملکرد ما را با این مسائل زیر سوال ببرند غافل از اینکه تیم ما شامل نفراتی بسیار جوان است و آن ها حق ندارند این گونه مسائل را به تیم ما ربط دهند. این افراد منافعی در باشگاه داشته اند که یا به وسیله من یا دیگران قطع شده است.

سرمربی سایپا با تمجید از شرایط باشگاه خود گفت: ما یک باشگاه کاملا اخلاق مدار هستیم و اجازه نمی دهیم مسائل این چنینی در تیم ما وجود داشته باشد.