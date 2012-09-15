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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۰

ثروتی:

ارتقاء فضاهای فرهنگی و هنری خراسان شمالی نیازمند هماهنگی مدیران است

ارتقاء فضاهای فرهنگی و هنری خراسان شمالی نیازمند هماهنگی مدیران است

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم و مانه سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقاء فضای های فرهنگی هنری خراسان شمالی هماهنگی مسئولان را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضا ثروتی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی خراسان شمالی، میزبانی سه دوره جشنواره تئاتر رضوی در استان را غنیمتی گرانقدر شمرد.

وی افزود: گسترش معنویت و مفاهیم دینی و فرهنگ رضوی، با برپایی برنامه‌هایی همچون تئاتر رضوی امکان پذیر است.

ثروتی با تاکید بر اینکه تئاتر بهترین راه انتقال افکار و اندیشه‌های معنوی و ماندگار است، اظهار داشت: جشنواره تئاتر رضوی محل تلاقی افکار و ایده‌های هنرمندان سراسر کشور است و این امرموجب می‌شود تا هنرمندان استان در این عرصه با سایرهنرمندان استان‌های کشور به تبادل فرهنگی بپردازند.

وی با تایید کمبود فضای فرهنگی هنری در استان، هماهنگی میان مدیران و مسئولان استانی را در این رابطه ضروری دانست و یاد آور شد: متاسفانه بروز ناهماهنگی‌ها سبب شده است تا بودجه‌ای برگشت بخورد یا با تأخیر جذب شود که این موضوع آسیب‌های زیادی را به استان وارد می‌کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایجاد هماهنگی و تفاهم بین مسئولان افزود: امیدواریم بتوانیم از این طریق، شاهد رشد و توسعه استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشیم.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از 28 تا 30 شهریور ماه سال جاری در بجنورد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1696010

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