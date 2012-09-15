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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

طی بیانیه ای/

امام جمعه زرند اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) را محکوم کرد

امام جمعه زرند اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) را محکوم کرد

زرند - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام رضا کرمی طی بیانه ای اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام را به شدت محکوم کرد و دستاورد آن را انزجار بیشتر جهان اسلام از دشمنان دین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کرمی پور با صدور بیانه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است گفت: بار دیگر استکبار جهانی در توطئه طراحی شده جدید به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اهانت کرد و با این اقدام بی شرمانه و شیطانی خود، قلوب امت اسلامی را جریحه ‌دار کرد.

امام جمعه زرند در ادامه این بیانه می افزاید: مسلمانان جهان این بار نیز شاهد گستاخی و هتاکی بی‌ شرمانه دیگری از عوامل صهیونیستی بین‌الملل نسبت به ساحت آخرین پیامبر آسمانی هستند.
 
وی در بخش دیگری از این بیانیه چنین می گوید: مردم مسلمان و آزاده شهرستان زرند ضمن محکوم کردن این حرکت غیرانسانی و تسلیت به محضر ولی عصر( عج) و مقام معظم رهبری، نفرت خود را نسبت به این واقعه جسارت آمیز اعلام می‌ دارند.
 
در پایان این بیانیه آمده است: عوامل این جنایت باید بدانند که این اقدام جنون آمیز آنها همانند سایر توطئه‌ها، دستاوردی جز نفرت و انزجار مسلمانان جهان علیه دشمنان دین و مقدسات اسلامی نداشته و بار دیگر پرده از سیاست‌ های پلید و دروغین مدعیان دفاع از حقوق بشر برداشته است.
 
کد مطلب 1696011

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