هفت برنامه جدید کلان اقتصادی مالزی/ ایجاد بیش از 18 هزار شغل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" برنامه های جدید اقتصادی مالزی را در مسیر رسیدن به هدف مالزی یک کشور با درآمد بالا در سال 2020 دانست و افزود: با جرای این برنامه های 18 هزار و 522 شغل جدید در مالزی ایجاد خواهد شد.

وی برنامه های جدید اقتصادی مالزی را در زمینه های نفت و گاز، انرژی، سلامت، روغن نخل و لاستیک و محصولات الکترونیکی دانست و گفت: برنامه های جدید تلاش دارد سرمایه گذاری های جدید در مسیر بهبود درآمد ملی را به این کشور جذب کند.

نخست وزیر مالزی اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورش را در بخش های صنایع تکنولوژی بالا (HIGH TECH) و صنایع سبز و سازگار با محیط زیست دانست و گفت: مالزی سعی دارد زمینه لازم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی را بیش از پیش فراهم کند.

به گفته نجیب، کاهش رتبه مالزی در رده بندی رقابت جهانی به معنای لزوم تلاش بیشتر برای استفاده از فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی است.

طبق آخرین نتایج رده بندی رقابت جهانی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی مالزی از جایگاه 21 به 25 تنزل پیدا کرده است.

مالزی طی سال جاری میلادی 28 برنامه کلیدی اقتصادی ملی را آغاز کرده است که قرار است تا سال 2020 بیش از 26 میلیارد رینگیت سرمایه گذاری جذب و بیش از 51 هزار شغل ایجاد کند.

