ابلاغ دستورالعمل نظارت بر واحدهای علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو با تأکید بر اینکه با ابلاغ این دستورالعمل تمامی اقدامات و رویکردهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی پردیسهای علوم و تحقیقات باید مطابق با این بخشنامه و دستورالعمل صورت گیرد، گفت: تیمهای نظارتی تخصصی بر امور پژوهشی، آموزشی، علمی و دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات تهران برای نظارت بر حسن عملکرد از پردیسهای علوم و تحقیقات کشور تشکیل و این تیمها براساس الگوی تدوین شده اقدام به تهیه گزارش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه شعبات فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی از این پس به منظور امکان گسترش و برنامه ریزی برای 20 سال آینده با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات ارتقاء می یابند، اضافه کرد: ایجاد رشته و گرایشهای جدید و جذب دانشجو در این پردیسها برابر ضوابط دانشگاه و تحت نظارت معاونت آموزشی واحد علوم و تحقیقات تهران صورت می گیرد.

به گفته رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، از این پس، جذب اعضاء هیأت علمی پردیسهای علوم و تحقیقات در سراسر کشور توسط هیأتهای جذب استانی و تأیید ارتقاء کیفی به وسیله واحد علوم و تحقیقات تهران و ضوابط مربوطه صورت می گیرد.

دانشجو با اشاره به اینکه بر اساس این دستورالعمل، انتصاب رؤسای پردیسها به پیشنهاد رئیس واحد همجوار و تأیید واحد علوم و تحقیقات تهران، طبق مقررات توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد، یاد آور شد: طرح نامه (پروپوزال) پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری در واحدها و پردیسهای علوم و تحقیقات از این پس بعد از تأیید استادان راهنما، مشاور و قبل از تأیید شورای پژوهشی یا پردیسها حاوی مشخصات استادان راهنما و اعضاء شورای پژوهشی منوط به تأیید گروه معین در واحد علوم و تحقیقات تهران است.

وی تاکید کرد که نماینده گروه معین واحد علوم و تحقیقات تهران در تمامی جلسات دفاعیه دانشجویان مقطع دکتری در واحدها و پردیسهای سراسر کشور حضور خواهد داشت و در واقع برگزاری جلسات دفاع دانشجویان مقطع دکتری بدون حضور نماینده گروه معین که خود از اعضاء هیأت علمی متخصص و صاحب نظر در موضوع رساله است، فاقد اعتبار خواهد بود.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه گزارش برنامه های آموزشی مقطع دکتری که حاوی فهرست دروس، سوابق علمی و پژوهشی مدرسین است قبل از آغاز ترم باید به گروه معین ارسال شود، گفت: صدور هرگونه حکم استخدامی اعضاء هیأت علمی در مورد متقاضیان استخدام منوط به تأیید واحد علوم و تحقیقات خواهد بود.

دانشجو در خصوص آن دسته از شعب علوم و تحقیقات که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بودند، گفت: در این دسته از شعب که به واحد علوم و تحقیقات با نام استان یا شهر مربوط ارتقاء یافته اند، جذب دانشجو برابر ضوابط دانشگاه و با نظارت حوزه معاونت آموزشی واحد علوم و تحقیقات صورت می گیرد.

وی یاد آور شد: انتصاب رؤسا، معاونین و مدیران این واحدها همانند واحدهای مستقل طبق مقررات و به پیشنهاد رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران انجام خواهد شد.

خسرو دانشجو همچنین از تشکیل و راه اندازی تیم تخصصی و حرفه ای تحت عنوان گروههای معین با هدف نخبه یابی در واحد علوم و تحقیقات کشور خبر داد و افزود: گروههای معین با توجه به ظرفیت و ارتقاء کیفی در ابعاد علمی و پژوهشی بر چگونگی عملکرد اساتید و اعضای هیات علمی در گروههای تخصصی واحد علوم و تحقیقات و پردیسهای تحصیلات تکمیلی نظارت خواهد کرد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات، نقش گروههای معین در واحد علوم و تحقیقات تهران در گزینش اعضاء هیأت علمی و روند جذب آنها همچنین تصمیمات موثر مباحث علمی و تحقیقاتی در سطح واحدها و پردیسهای علوم و تحقیقات را بسیار موثر خواند.