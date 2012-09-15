آمریکا با عوامل اصلی اقدام ضد انسانی و ضد عقلی اخیر برخورد جدی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران ، انتشار فیلمی توهین آمیز علیه ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) را در چارچوب پروژه اسلام هراسی دانست و تصریح کرد :اگر کشورهای غربی و امریکا با موارد قبلی توهین به مقدسات بطور جدی برخورد نموده بودند ،شاهد اهانت اخیر نبودیم .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در این مصاحبه گفت :اقدام اخیر از دو منظر قابل بررسی است . اول اینکه این امر در واقع همان پروژه اسلام هراسی است که برای بهره برداریهای سیاسی دارد تکرار می شود . این امر دارای سابقه است و از زمان سلمان رشدی شروع شده و پس از آن نیز این امر بطور مکرر در مورد قرآن کریم ،شئونات اسلامی و در مورد اخیر پیامبراکرم (ص) انجام شده است . دوم اینکه از نظر کنوانسیونهای بین المللی ،مقررات بین المللی و همینطور منشور ملل متحد هرگونه اهانت به ادیان ابراهیمی ، پیامبران و شخصیتهای مقدس ادیان و بویژه کتابهای مقدس ادیان آسمانی محکوم شده است و این موضوع را شما به صراحت می توانید در کلیه این مباحث مشاهده کنید .

محمد خزاعی اضافه کرد :اینگونه اقدامات نهایتا باعث خواهد شد که منازعات بین ادیان ،ملتها و فرهنگها بالا بگیرد و این امر به نفع بشریت نخواهد بود . لذا ما از دولت امریکا انتظار جدی داریم ،که اگرچه در گذشته نسبت به آن کشیش امریکائی که اقدام به قران سوزی کرد کوتاهی غیر قابل قبولی شد ، شدیدا با عوامل اقدام ضد انسانی،ضد بشری و ضد عقلی اخیر برخورد جدی کند و آنها نمی توانند بنام آزادی بیان از کنار این قضیه به سادگی بگذرند و به محکوم کردن حادثه اکتفاءکنند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان تاکید کرد : هم مبانی حقوقی و هم منشور سازمان ملل متحد راه را برای برخورد با اینگونه اقدامات باز کرده و نه فقط مسلمانان بلکه جامعه بشری وهمه ادیان الهی انتظار دارند که با عوامل این توهین بشدت برخورد شود . البته در طول تاریخ نیز از این نوع تلاشهای مذبوحانه وجود داشته است ولی به تعبیر قران کریم هیچکس نتوانسته نور خدا را با این شیوه ها خاموش کند و روشنائی و عظمت اسلام روز بروز انشاءالله بیشتر خواهد شد .

محمد خزاعی در پاسخ به سئوالی در خصوص رویکرد گروه غیرمتعهد ها نسبت به چنین موضوعاتی با توجه به ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد تصریح کرد : گروه غیر متعهد ها بطور مکرر در جلسات خود هرگونه اهانت به ادیان و کتب مقدسه الهی را محکوم و شدیدا با آن برخورد کرده است و در آخرین سندی هم که گروه غیر متعهد ها منتشر کرده در چند جا با این مسئله برخورد جدی داشته است ،بالاخص گروه غیر متعهد ها تاکید کرده که نمی توان به بهانه آزادی بیان اجازه داد که به کتب و پیامبران عظیم الشان الهی توهینی صورت بگیرد و مذاهب مورد اهانت واقع شوند ، لذا از نظر گروه غیر متعهد ها اهانت اخیر به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص ) امری بسیار ناپسند ،ممنوع و از نظر حقوقی قابل پیگیری و پیگرد است .

وی گفت: این نظری است که که گروه غیر متعهد ها دارد که دو سوم جمعیت سازمان ملل و دو سوم کشورهای دنیا را تشکیل می دهند ، ضمن اینکه همانطور که بیان شد خود منشور سازمان ملل متحد که همه کشورها به ان متعهد هستند این را تایید می کند .