حسن رادمرد در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت راهاندازی بانک اصناف گفت: راهاندازی بانک اصناف یک برنامه تقریبا کهنه و قدیمی بود که به دلایل مختلف، اجرای آن به تاخیر افتاده است؛ اما امسال با هماهنگیهای به عمل آمده بانک اصناف راهاندازی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین منظور، کارگروهی با محوریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری راهاندازی بانک اصناف تشکیل شده و تیمی از حوزه بانکی برای مشاوره و انجام امور، هماهنگ شده است.
وی تصریح کرد: این تیم بانکی به شورای اصناف کشور کمک خواهد کرد تا بتواند زودتر سازوکار راهاندازی بانک اصناف را فراهم آورد، البته بخشی از این کار مربوط به تامین منابع مالی است که برای آن نیز برنامهریزی شده است و اصناف تامین کننده منابع مالی خواهند بود. رادمرد ابراز امیدواری کرد که راهاندازی بانک اصناف امسال به سرانجام برسد.
به گفته معاون وزیر صنعت، اصناف خواستار راهاندازی بانک هستند و موافق با خرید بلوک یا بخشی از سهام بانکها نیستند، چراکه اگر چنین تصمیمی داشتند، چندین بانک خصوصی و دولتی حاضر بودند که بلوکی از سهام خود را به شورا بفروشند؛ ولی به دلایل مختلف شورا موافق با این موضوع نبود؛ به همین دلیل این موضوع به تعویق افتاد.
وی اظهار داشت: راهاندازی بانک اصناف مستلزم تامین منابع مالی، هماهنگی با بورس و تعیین میزان سهام است که در حال پیگیری است.
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