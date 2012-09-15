5 مجوز تاسیس سینمای چند بعدی در خراسان شمالی صادر شد

حسین ثابت قدم وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون مجوز راه اندازی 5 سینمای 4 و 5 بعدی در شهرهای خراسان شمالی صادر شده که از این تعداد 2 سینما نیز احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سینماهای 5 بعدی در شهرهای بجنورد و شیروان راه اندازی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همچنین مجوز تاسیس 3 سینما چندبعدی دیگر نیز در شهرهای بجنورد، اسفراین و آشخانه صادر شده است.

ثابت قدم وحید اظهار داشت: سینما 5 بعدی بجنورد در محل پارک شهربازی توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد و با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است.

وی افزود: این سینما که در زمینی به مساحت 70 مترمربع، با 30 صندلی متحرک و با اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان احداث شده، دارای 18 افکت محیطی و تصویری متنوع است.

این مسئول عنوان کرد: باران، باد، آب، دود، آتش، بوی خوش، سقوط از ارتفاع، رعد و برق، برف، توده هوای گرم، رفتن به اوج، توده هوای سرد، حس پرت شدن از سمت چپ و راست و ... از جمله افکت‌های این سینما است.

وی تصریح کرد: سینما 5 بعدی شیروان نیز در زمینی به مساحت 60 مترمربع و با 16 صندلی متحرک 24 تیرماه سال جاری در محل پارک کوثر شیروان به بهره برداری رسید.

ثابت قدم تصریح کرد: این سینما نیز دارای 18 افکت تصویری و محیطی بوده و برای راه اندازی آن یک میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای 5 بعدی گونه‌ای از سینماهای چند بعدی است که علاوه بر برخورداری از 3 بعد تصویر، همزمان با پخش فیلم، صندلی‌های آن حرکت‌هایی در حدود 2 متر در راستای افقی و به هر چهار سمت دارند.

برای تماشای فیلم در سینماهای چندبعدی، از عینک‌های مخصوص تماشای فیلم سه بعدی استفاده می‌شود و همزمان با پخش فیلم و در زمان نمایش افکت‌هایی چون باران، آتش، بوی خوش، سقوط از ارتفاع، برف، توده هوای گرم، آب، رعد و برق، دود، توده هوای سرد، باد، رفتن به اوج، حس پرت شدن از سمت چپ و راست و ... فعال می‌شود.

فیلم‌های پخش شده در این گونه سینماها، فیلم‌های معمولی و سینمایی مرسوم نبوده بلکه فیلم‌هایی سه بعدی و انیمیشن بوده که غالبا در سیانس های 15 دقیقه‌ای اکران می‌شود.