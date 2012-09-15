تمدید معافیت 11 کشور از تحریمهای نفتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، روز جمعه دولت باراک اوباما معافیت 10 کشور اروپایی بعلاوه ژاپن از تحریم نفتی ایران ، به خاطر اینکه آنها میزان خریدهای نفتی خود از ایران را کاهش داده اند، تمدید کرد.

هیلاری کلینتون اعلام کرد که کشورهای بلژیک، انگلیس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و ژاپن مجددا ازتحریمهای نفتی ایران برای مدت 6 ماه معاف شدند.

این معافیت پس از آنکه این کشورها اقدام به کاهش قابل ملاحظه واردات نفتی خود از ایران کردند صورت گرفته است.

کلینتون در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز تحریمهای نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا از اول ماه جولای گفت: در حالی که چالش فزاینده در حوزه انرژی وجود دارد ژاپن نیز واردات نفت خود را پس از آسیب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما در سال گذشته کاهش داده است.