اعتراض شدید هواداران مس به مربیان و بازیکنان این تیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازی تیم های مس کرمان و سایپا از حدود دقایق 85 که بازی دو بر یک به سود سایپا در جریان بود هواداران مس علیه ابراهیم قاسمپور سرمربی این تیم شعار دادند که در ادامه این اعتراضات به بازیکنان هم کشید و هواداران مس آن ها را بی غیرت خطاب کردند.

در ادامه هواداران عصبانی مس با تشویق علی دایی و پرویز مظلومی به گونه ای دیگر به کادر فنی خود اعتراض کردند، هرچند در این میان برخی لیدرهای تیم هم که درصدد جلوگیری از این شعارها بودند با برخی هواداران تیم درگیری هایی پیدا کردند.

پس از اینکه مس در دقیقه 90 به گل تساوی دست یافت هواداران این تیم که از نتیجه تساوی هم رضایت نداشتند همچنان به اعتراض علیه تیم خود ادامه دادند قاسمپور را به ترک تیم دعوت می کردند.

با پایان بازی در حالی که بازیکنان مس به سمت هواداران خود رفتند تا آن ها را به شکلی معنا دار تشویق کنند، برخی هواداران مس با دست زدن و برخی دیگر با هو کردن مورد استقبال قرار دادند.

ابراهیم قاسمپور نیز در زمان خروج از زمین با برخی از هواداران مس درگیری لفظی پیدا کرد.

با این حال اعتراضات پس از پایان بازی هم ادامه داشت و در خارج از ورزشگاه برخی هواداران مس با احمد نخعی سرپرست تیم نیز درگیری لفظی پیدا کردند که با دخالت نیروی انتظامی هواداران مس در نهایت پراکنده شدند.