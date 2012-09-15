رکود در گردشگری شهرستان های همدان/دیار سیدجمال گمنام است

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه گردشگری در همدان با وجود پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه استان همدان در این زمینه، همواره با رکود همراه بوده است و کارشناسان، مسئولان، شهروندان و رسانه ها نیز بر این امر انتقادات بسیاری را وارد می دانند و در جلسات، گفتگوها و مطالب منتشر شده همواره خواستار تغییر جدی در این حوزه هستند.

استان همدان با داشتن بیش از هزار جاذبه فرهنگی، تاریخی و طبیعی هنوز نتوانسته است از صنعت گردشگری و جذب توریست آنگونه که باید استفاده کند و حتی در برخی موارد دیده می شود که بعضی از آثار تاریخی در شهرستان ها یا به سرقت رفته اند و یا در فراموشی محض به سر می برند.

اینک با معرفی استاندار جدید شهروندان استان و رسانه ها و حتی مسئولان خواستار این هستند که علی محمد آزاد برای گردشگری استان همدان تدبیری بیندیشد و این گره کور را باز کند تا پایتخت تاریخ و تمدن نیز هم ردیف استان هایی چون اصفهان و فارس گردشگری پر رونقی داشته باشد و در این راه با اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم معضل بیکاری استان همدان را نیز کمرنگ کند.

در حوزه گردشگری شهرستانها از یاد رفته اند

در مبحث گردشگری و استفاده مناسب از داشته های فرهنگی، تاریخی و طبیعی متاسفانه تا کنون کوتاهی قابل توجهی شده است و در این باره می توان اشاره کرد که گنجنامه همدان یکی از آثار تاریخی-طبیعی، شب ها در تاریکی به سر می برد.

نکته دیگر این است که در گردشگری نیز مانند برخی حوزه های دیگر، تنها همدان دیده می شود و بعضی از شهرستان ها فراموش شده اند.

شهرستان اسدآباد یکی از شهرستان های فراموش شده در بحث گردشگری است که با توجه مناسب و تدابیر مسئولان به دلیل قرار داشتن در مسیر آزاد راه کربلا و پیوند بین شمال و غرب کشور به جنوب، می تواند گردشگری پر رونقی داشته باشد و این شهرستان را از بیکاری، فقر و اعتیاد نجات دهد.

مسافران را در اسدآباد نگه دارید

بهمن رستمی یکی از شهروندان این شهرستان می گوید: در پارک شهید رجایی اسدآباد چندین سنگ قبر وجود دارد که بنابر تاریخ حک شده بر روی آنها از قدمت چند صد ساله ای برخوردار است و در میان مردم شهرستان نیز به دلیل روایت های مختلف اعتبار و اهمیت خاصی دارد.

رستمی افزود: متاسفانه یکی از این سنگ ها که قدمت بیشتری داشت در غفلت مسئولان به سرقت رفت و اکنون نیز هیچ نهادی خود را ملزم نمی داند که حتی حفاظی برای این سنگها ایجاد کند و در قالب بورشورهایی با روایت های مختلف عامه گردشگران را با این بخش آشنا کند.

وی همچنین با انتقاد از مسئولان متولی می افزاید: شهرستان اسدآباد در مسیر عبور مسافران قرار دارد اما به دلیل نبود اقامت گاه مناسب و حتی عدم وجود سرویس بهداشتی در شهرستان، هیچ مسافری حاضر به اقامت در این نقطه از استان نیست.

این دبیر آموزش و پرورش عنوان می کند: کتیبه آقاجان بلاغی، خرابه های دوران ساسانی، قلعه های به جا مانده از دوران مختلف تاریخی، پل، مسجد و آب انبار دوران صفویه در شهرستان اسدآباد امتیازهایی است که می تواند مسافران را در قالب گردشگر حداقل یک روز در اسدآباد نگه دارد اما این اتفاق تا کنون محقق نشده است.

داشته های اسدآباد معرفی نشده است

وی ادامه داد: در شهرستان اسدآباد و در محل زادگاه سید جمال الدین اسدآبادی موزه مردم شناسی دایر است که به دلیل نبود تبلیغات لازم و اطلاع رسانی، شهروندان این شهرستان از وجود این موزه بی اطلاع اند چه برسد به مسافرانی که از این شهرستان می گذرند.

در خصوص این مشکلات مسئولان متولی اجازه گفتگو و مصاحبه نداشته و ما فقط صدای بلند سکوت را شنیدیم.

اسدآباد یا همان آدراپانا قدمت بسیاری دارد و در بسیاری از سفرنامه ها و کتاب های تاریخ از آن یاد شده است اما نبود فعالیتی در حوزه گردشگری می رود تا این شهرستان را مانند شهری تازه ساز نشان دهد بدون تاریخ و تمدنی.

در باب معرفی این شهرستان و تاریخ و داشته های آن هنرمند دلسوخته ای با تلاش شبانه روزی بسیار، کتابی را به رشته تحریر درآورد و نام آن را «آدراپانا در گذر زمان» گذاشت اما سالهاست که سید رضا ابوالقاسمی که خود از تبار و دیار سید جمال الدین اسدآبادی است، موفق به انتشار این کتاب نشده است و نهادهای فرهنگی در این باره تنها به کاغذ بازی بسنده کرده اند.

گردشگری شهرستان ها نیازمند نگاه نو استاندار

کمال شفیعی مشعوف مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور درباره این کتاب می گوید: کتاب «آدراپانا در گذر زمان» خدمتی بسیار ارزنده و قابل توجه است که مسئولان شهرستانی با حمایت از این هنرمند و انتشار تالیف وی می توانند خدمت ارزشمندی به شهرستان اسدآباد داشته باشند.

هرچند اعتبار و بودجه در انجام این امور نقشی به سزا دارد و مسئولان همواره نبود بودجه را دستاویز خود قرار می دهند اما با انجام فعالیتهایی هرچند کم هزینه اما به صورت زیربنایی و ساختاری می توان در بخش گردشگری جانی تازه به شهرستان ها داد و روحی در آنها دمید.

پر واضح است که این مهم نیازمند نگاه استاندار جدید است که تا پایان دولت دهم گام هایی اساسی در این راستا بردارد و یادگاری قابل تحسین از خود در شهرستان های استان همدان به جا گذارد.