دشمن ناکام از خاموش کردن چراغ اسلام/ سران غرب تبری جویند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک گفت: تلاش دشمن برای خاموش چراغ فروزان اسلام و مقدسات اسلامی ناکام می ماند و این لیبرالیسم غرب است که به زودی در جهان نابود می شود.

وی با اشاره به اینکه توطئه های غرب برای کمرنگ کردن اسلام در جهان بی نتیجه است افزود: دشمنان از ترس گسترش اسلام هر از چند گاه به مقدسات اسلام حمله می کنند و این بار کورکورانه به پیامبر اکرم توهین کردند.

یک میلیارد مسلمان ساکت نمی نشینند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با بیان اینکه یک میلیارد مسلمان در برابر توطئه ها و توهین های دشمنان ساکت نمی نشینند گفت: مسلمانان آگاه به مسائل با حضور خود در صحنه دشمنی های دشمن را خنثی می کنند و این غرب است که باید شاهد فروپاشی ایدئولوژی تو خالی خود باید باشد.

امام جمعه اراک با بیان اینکه سران آمریکا در توهین به مسلمانان دست دارند، گفت: اکنون مسلمانان کشورهای اسلامی آگاهانه نسبت به این توهین به پا خاستند.

پیروزی انقلاب اسلامی سیلی محکم به دنیای کفر

وی با اشاره به اینکه دنیای کفر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تکاپو افتاده است گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سیلی محکمی به دشمنان خدا و اسلام بود که خواهان از بین رفتن کامل آن بودند.

آیت الله دری نجف آبادی اضافه کرد: کتاب موهن سلمان رشدی، ساخت فیلم فتنه، کاریکاتورهای موهن و ساخت فیلم اخیر، همه حکایت از کینه دشمن علیه اسلام دارند و این در حالی است که اسلام مسلمانان را به احترام به ادیان و پیامبران دعوت می کند.

سازندگان فیلم هر چه زودتر محاکمه شوند

امام جمعه اراک در ادامه با تاکید بر اینکه باید عوامل توهین به احساسات و مقدسات دینی بیش از یک میلیارد مسلمان شناسایی شوند گفت: عوامل این فیلم باید هر چه زودتر به مجازات اعمال ننگین خود برسند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

وی گفت: اگر سران غرب و آمریکا می خواهند از تبعات این توهین کنار باشند باید از اقدام انجام شده تبری جویند.

هنرمندان دست به کار شوند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه به لزوم وحدت مسلمانان و مقابله آنان با فرقه سازی ضاله اشاره کرد و گفت: امروز زبان هنر از سوی استکبار و دشمنان اسلام مورد سوء استفاده قرار دارد و زمان آن رسیده است که هنرمندان و فیلم سازان متعهد برای مقابله با این گونه توطئه ها وارد میدان شوند.

محمد؛ پیامبر رحمت و مهربانی/ هراس ها از دین محمد است

وی در ادامه به قلب جریحه دار شده مسلمانان اشاره کرد و گفت: محمد مصطفی (ص) پیامبر رحمت و مهربانی است و پرداختن نادرست در مورد این پیامبر عذابی علیم برای توهین کنندگان به همراه خواهد داشت.