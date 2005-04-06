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۱۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۸:۱۵

رقابتهاي گروه اول ليگ قهرمانان آسيا

پاس مقابل السالميه در نيمه اول تن به شكست داد

ديدار تيم هاي فوتبال پاس ايران و السالميه كويت درچارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا در نيمه اول با برتري نماينده كويت به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم پاس درسومين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي ليگ برترعصر امروزدرورزشگاه آزادي به مصاف السالميه كويت رفت ودرنيمه اول با يك گل مغلوب ميهمان خود شد.
دراين ديدارتيم پاس درغياب نيما نكيسا، محمد نصرتي وبويژه خداداد عزيزي كه به تازگي ازاين تيم جدا شده است با تركيبي متفاوت وتغييراتي اجباري گام درميدان گذاشت وهرچند دروقت اول فرصتهاي خوبي براي گلزني روي دروازه ميهمان خود خلق كرد ولي سردرگمي مهاجمان اين تيم مانع ازگلزني نماينده كشورمان شد. دراين ميان قدرت سرزني مدافعين تيم السالميه و خصوصا خروجهاي بموقع نواف منصوردروازه بان السالميه بارها مانع از گلزني مهاجمان پاس شد.

براساس اين گزارش تيم السالميه كه دراكثر دقايق نيمه اول درزمين خود تحت فشارحملات تيم پاس قرارداشت، دردقيقه 37 و برخلاف جريان بازي روي شليك سنگين وتماشايي سالم البريكي هافبك شوتزن خود درعين ناباوري به گل برتري دست يافت. پيش ازاين گل پاس توسط برهاني ورزاقي راد فرصتهاي مناسبي براي گلزني داشت كه با بي دقتي آنها را ازدست داد.  
بهترين موقعيت تيم پاس موقعيت تك به تك ايمان رزاقي راد بود كه نكونام زمينه سازآن شده بود، ولي تعلل رزاقي راد وخروج بموقع دروازه بان السالميه باعث شد اين موقعيت مناسب از دست برود.
تيم پاس تا پايان نيمه اول خطرجدي روي دروازه السالميه ايجاد نكرد تا نيمه اول با شكست نماينده كشورمان به پايان برسد. پاس درنيمه اول با تركيب رودباريان، جانملكي ( كاپيتان)، كوشكي، منيعي، نكونام، رجبي، برهاني، رزاقي راد، احمد كاظم، ترائوره وپاشايي به ميدان رفت وحميدرضا رجبي تنها بازيكني بود كه ازداور مسابقه كارت زرد دريافت كرد.

کد مطلب 169603

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