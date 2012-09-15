گزارش مهر از راهپیمائی تهران: خروش اعتراضی مردم علیه اسلام ستیزان/عرض تسلیت به ساحت بقیه الله

به گزارش خبرنگارمهر، تجمع هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به فیلم موهن آمریکایی که در آن به ساحت مقدس پیامبر اعظم توهین شده بود، ظهر جمعه با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل و قرائت بیانیه پایانی در محکومیت این اقدام به پایان رسید.



نمازگزاران تهرانی در تجمع خود شعار می دادند: مهدی موعود تسلیت تسلیت، امت اسلام سلامت بود، خاتم انبیا محمد بود، محمد و مکتبش همیشه جاودان است ، اهانت و جنایت شیوه کافران است.



نمازگزاران همچنین شعار هایی مانند: عزا عزا است امروز روز عزاست امروز مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز، سر می دادند.



در تجمع امروز مرد و زن، پیر وجوان از اقشار مختلف مردم حضور داشتند و جمعیت زیادی نیز در پیاده روها همزمان با تجمع کنندگان شعار سر می دادند و به دلیل اهانت به ساحت پیامبر اعظم اشک می ریختند. در این مراسم که رسانه ها ی مختلف داخلی و خارجی حضور داشتند همچنین پیام رهبر معظم انقلاب درمحکومیت این اقدام قرائت شد.



در ادامه این مراسم حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید امور ایثارگران در سخنانی اظهار داشت: بیداری اسلامی و همچنین موفقیت های روز افزون مسلمانان وجمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل خشم مستکبران و در نتیجه اهانت آنها به مقدسات مسلمانان است.



وی در ادامه افزود: آنها به حقیقت تاثیر اسلام و انقلاب اسلامی پی برده اند و به همین خاطر دست به چنین جنایاتی می زنند اما غافل از اینکه تاکنون این گونه اقدامات تنها به ضرر خودشان و به نفع اسلام و مسلمانان تمام شده است.



نمازگزاران تهرانی همچنین بارها در خلال صحبت های حجت السلام رحیمیان اعتراض و انزجار خود را از فیلم آمریکایی با شعار هایی از قبیل اسلام پیروز است امریکا نابود است و لا اله الا الله محمد رسول الله، نشان دادند.



رحیمیان همچنین در بخشی از صحبت ای خود خطاب به کسانی که درعاشورا سال 88 اتفاق تلخی را درایران رقم زدند و شعار نه غزه نه لبنان سر می دادند و دل به مستکبرین بسته بودند، گفت: این افراد باید چهره و ماهیت اصلی آمریکا و صهیونیسم را دیده و فهمیده باشند.



در پایان این تجمع اعتراضی همچنین پرچم آمریکا و اسرائیل توسط جوانان به آتش کشیده شد و همزمان با این اقدام مردم شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.



تجمع و راهپیمایی اعتراضی ایرانیان در اعتراض به اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم امروز در سراسر کشرو بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.



در پایان راهپیمایی راهپیمایان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آمریکا در حمایت و انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام تاکید کردند: دولت آمریکا باید از تمام مسلمانان جهان عذر خواهی رسمی داشته و عاملان اصلی آنرا مجازات کند و سازمان های بین المللی وحقوق بشر، به ویژه سازمان ملل متحد ، سازمان همکاری های اسلامی و سران جنبش عدم تعهد نیز باید در موضعی واحد وبا اتخاذ تصمیمات جدی و اقدامات کاربردی واجرایی، این اقدام شنیع رامحکوم نموده، عاملان آنرا تحت سخت ترین پیگیری های بین المللی قرار دهند.



