حداد عادل: مسلمانان کالاهای کشورهای توهین کننده به مقدسات را تحریم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل پنجشنبه شب در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا به علل تلاش استکبار برای توهین به اسلام و پیامبر (ص) پرداخت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سلطه گران غربی در پی پیروزی بیداری اسلامی از دنیای اسلام احساس خطر کردند ، آنها دریافته اند که مسلمانان بیدار شده و به پا خاسته اند و دیگر فقط ایران نیست که برای برپایی حکومت اسلامی انقلاب کرده است.

وی ادامه داد: استکبار روی آوردن جوانان به سوی اسلام را خطری برای خود می داند و قصد دارد به سراغ ایمان جوانان برود و کاری کند قداست اسلام مخدوش شود و به همین جهت به صورت پی در پی شخص پیامبر را مورد اهانت قرار می دهد.

حداد عادل در خصوص سناریوی غرب برای مبارزه با اسلام گفت: ممکن است این فیلم ها در زمان های خاصی مثل سالگرد 11 سپتامبر به نمایش درآیند اما مسلما استکبار از این کار سودی نمی برد کما اینکه در سالهای گذشته نیز از کارهایی که در افغانستان و عراق کردند سودی نبردند و نتوانستند جلوی بیداری اسلامی را بگیرند.

حداد عادل ادامه داد: بعد از انقلاب مصر اولین حمله مسلمانان متوجه سفارت اسرائیل در مصر بود و امروز نیز دومین حمله مسلمانان مصر به سفارت آمریکاست، آمریکا با این اقدامات نفرت مردم را روز به روز نسبت به خود افزایش می دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: توطئه های آمریکا خون غیرتمند جوانان بیداری اسلامی را در رگهایشان به جوش می آورد، امروز جوانان مصر و لیبی با حرارت از اسلام و قرآن حمایت می کنند و مصر با شور و هیجان جوانانش شناخته می شود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص علت تکرار این سناریو از سوی آمریکا گفت: به نظر من صحنه گردان این فیلم سازی ها صهیونیست ها هستند زیرا به اعتراف تهیه کننده این فیلم هزینه ده میلیاردی تولید این فیلم را صد صهیونیست پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه آمریکا همواره خود را مبشر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در جهان معرفی کرده است، گفت: سئوال قابل توجه این است که آیا یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، بشر نیستند و اهانت به مقدس ترین مقدسات آنان نقض حقوق بشر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص واکنش مسلمانان به توهین به اسلام و پیامبر اعظم گفت: واکنش های مسلمانان قطعا موثر است، کاسه صبر مسلمانان در برابر اهانت های مکرر به پیامبر اسلام لبریز شده است و فریاد مسلمانان مصر، تونس و لیبی واکنش طبیعی مسلمانان به اهانت های برنامه ریزی شده صهیونیست ها و آمریکاست، مسلمانان با خشم و اعتراض خود هزینه این توهین ها را برای آمریکا و صهیونیست ها بالا برده اند و امروز کشورهای مدافع این توهین ها باید هزینه زیادی پرداخت کنند.

حداد عادل از مسلمانان جهان خواست کالاهای کشورهایی که به مقدسات اسلامی توهین می کنند تحریم کنند و ادامه داد: ملت های مسلمان می توانند علیه دولت هایی که به مقدساتشان توهین می کنند اقدام کرده و کالاهای این کشورها را خریداری نکنند تا بازار آنها ضرر کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در خصوص پیام مقام معظم رهبری در واکنش به توهین به مقدسات اسلامی گفت: رئوس اصلی اقدامات مسلمانان در پیامی که از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد آمده است مقام معظم رهبری کاملا این واقعه را تحلیل کردند و دستان پنهان و آشکار این توهین را رو کردند و اعلام فرمودند که اگر آمریکا مدعی است که می خواهد روابطش را با دنیای اسلام بهبود بخشد باید اهانت کنندگان به اسلام را مجازات کند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص مسئولیت جامعه در جنگ فرهنگی گفت: همه روشنفکران متعهد باید دست ناپاک استکبار را ببینند و بدانند دشمن برای ادامه سلطه خود بر جهان اسلام، ایمان و اخلاق جوانان را نشانه گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت اصحاب فرهنگ و رسانه در مقابله با جنگ فرهنگی گفت: اصحاب فرهنگ و رسانه هم وظیفه دارند با این اقدامات استکبار جهانی مقابله به مثل کنند اما نه با اهانت به مقدسات آنها بلکه با روشنگری و ساخت فیلم هایی که شخصیت پیشوایان دینی ما را روشن ساخته و دل جوانان را روشن می کند. هنر باید در خدمت بیداری اسلامی قرار گیرد .

وی با تاکید بر اینکه حرکت فرهنگی برای تقویت بیداری اسلامی و مصون ماندن آن از انحرافات باید انجام شود، گفت: در ماههای اخیر شاهد شدت یافتن توطئه استکبار برای جنگ شیعه و سنی بودیم، صهیونیست ها و پیروان آنها تلاش می کردند در برابر بیداری اسلامی جنگ شیعه و سنی را راه بیندازند که نمونه بارز آن قرار دادن مسلمانان در برابر هم در سوریه است.

حداد عادل ادامه داد: واقعه توهین به پیامبر باعث وحدت مسلمانان و اعتراض شیعه و سنی در یک جبهه به این امر شد. امروز فریاد مسلمانان از اندونزی تا تونس و مغرب به گوش می رسد و این توطئه ها باعث وحدت جهان اسلام شده است و توطئه اختلاف افکنی میان شیعه و سنی را خنثی کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان این برنامه از مردم خواست با توجه به پیام رهبر انقلاب در راهپیمایی روز جمعه شرکت کنند.