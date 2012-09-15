به گزارش خبرنگار مهر، داستان این فیلم درباره ساکنین یکی از مستعمره های فرانسه است که به ایستگاه پلیس حمله کرده و عده ای را گروگان می گیرند."قیام" برگرفته از یک داستان واقعی است و از درگیری تکاورهای فرانسوی با قبایل نیو کالِندونیا٬ در قلمرو فرانسوی ملانسیا٬ حکایت دارد.

ماتیو کاسووتیس٬ کارگردان٬ نویسنده٬ تهیه کننده و بازیگر فرانسوی متولد سه آگوست 1967 است که نویسندگی و کارگردانی فیلم "نفرت٬" محصول 1995 که در جشنواره کن برنده شد. همچنین برنده جایزه بهترین کارگردانی و برنده جایزه سزار برای بهترین فیلم شده است.

کاسووتیس٬ شرکت فیلمسازی MNP Enterprise را در سال 2000 پایه گذاری کرد که هدفش ساخت فیلم های بیشتر با بازی و کارگردانی کاسوویتز بود. فیلم بعدی MNP که محصول مشترک از این شرکت و شرکت Dust Motion است. "قیام" نام دارد، که کاسوویتس علاوه بر بازی در این فیلم به کارگردانی در کنار کارگردان جوان ( ک- میشل پرندی) مشغول خواهد بود.

کاسوویتس بیشتر به خاطر بازی در نقش نینو در فیلم آملی پولان به کارگردانی ژان پیر ژونه در خارج از فرانسه معروف است. وی همچنین عضو هیات داوران جشنوار فیلم کن در سال 2001 بوده است.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و دفاع مقدس از سوم تا هفتم مهرماه سال جاری در شهر کرمان و همزمان در9 کشور جهان برگزار می‌شود.