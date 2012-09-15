به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال الجزایر در نظر دارد به منظور پنجاهمین سالگرد تاسیس این فدراسیون، دیداری دوستانه را با برزیل برگزار کند. "محمد رائورائوآ"، رئیس فدراسیون فوتبال الجزایر، گفت چنانچه گفتگوها به بار بنشیند این دیدار در تاریخ 14 نوامبر (24 آبان) برگزار خواهد شد.

"رائورائوآ" گفت: به منظور برپایی جشن 50 سالگی تاسیس فدراسیون فوتبال الجزایر با همتایان برزیلی خود در حال گفتگو هستیم تا دیداری دوستانه را برگزار کنیم. برزیلی‌ها در همان ابتدا برای برپایی این دیدار خواستار سه میلیون دلار شده اند در حالیکه ما با پرداخت یک و نیم میلیون دلار موافقیم. امیدوار به حامیان مالی خود هستیم تا بتوانیم موفق ترین تیم فوتبال جهان را به الجزایر بیاوریم و هواداران را شاد کنیم.