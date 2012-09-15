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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۱

محاکمه متهمان جدید حادثه باغ شیطانی خمینی شهر

محاکمه متهمان جدید حادثه باغ شیطانی خمینی شهر

دادگاه متهمان تازه بازداشت شده حادثه خمینی شهر و متهمان ردیف پنجم و ششم پرونده، امروز در دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، 9 تن از متهمان اصلی پرونده پس از دستگیری محاکمه شدند که قضات دادگاه کیفری چهار تن از آنها را به اعدام محکوم کردند. حکم چهار مرد متجاوز پس از تایید در دیوان عالی کشور در ملاعام اجرا شد. دو تن از متهمان نیز از اتهامات خود تبرئه شد.

چهار متهم دیگر پرونده نیز به حبس طولانی مدت محکوم شدند که در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان هستند.

پس از رسیدگی به پرونده این 9 متهم دوتن از متهمان فراری نیز دستگیر شدند که هم اکنون در زندان بسر می بردند. برای بررسی اتهامات آنها و اتهام زنای به عنف و متهمان ردیف پنجم و ششم - جواد و روح الله-، پرونده همچنان مفتوح بود که با تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، جلسه محاکمه متهمان امروز -25 شهریور- در دادگاه کیفری استان اصفهان محاکمه می شوند.

دادگاه متهمان به صورت غیر علنی برگزار می شود و در آن شاکیان ، متهمان و کلایشان حضور دارند.

گفتنی است، حادثه خمینی شهر، نیمه شب سه شنبه - 3 خرداد سال 90- هنگامی رخ داد که 13 زن و مرد جوان در یکی از باغ های این شهرستان حضور داشتند که ناگهان مردان شرور با ورود غیرقانونی به داخل باغ، پس از حبس هفت مرد در اتاقی، زنان حاضر در میهمانی را با خودروی سمندی به باغ دیگری در فاصله هزار و 500 متری منتقل کردند.

متجاوزان سپس با تهدید، چهار تن از زنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و قبل از رسیدن پلیس گریختند. ماموران در ادامه با عملیات های گسترده، متهمان اصلی را در اصفهان، زاهدان و خوزستان دستگیر کردند.



 

کد مطلب 1696037

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