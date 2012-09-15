سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخابات ریاست جمهوری کم اهمیت تر از انتخابات مجلس نیست و همانطور که ویژگی یک کاندیدای نمایندگی مجلس چه از لحاظ سن و چه از لحاظ تحصیلات سخت تر شده است برای انتخاب رئیس جمهور نیز باید قوانین سخت تری اعمال شود.



وی با بیان اینکه اگر ویژگی های یک کاندیدای ریاست جمهوری در قانون بازنگری و محدودیت های بیشتری بر آن اعمال شود شورای نگهبان نیز به خوبی می تواند وظیفه خود را انجام دهد، افزود: ویژگی یک رئیس جمهور باید با ویژگی نماینده یک شهر کوچک متفاوت باشد.



دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان، تصریح کرد: ریئس جمهور باید جزء رجل سیاسی با کارنامه و سوابق درخشان در امور مدریتی، اجرائی و انقلاب باشد ضمن اینکه باید متعهد به نظام ولایت فقیه نیز باشد؛ بنابراین هرچه ویژگی احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست جمهوری سخت تر شود، انتخاب بهترین گزینه آسان تر خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای شورای شهر ضمن هشدار به اصولگرایان نسبت به غفلت از این انتخابات گفت: در انتخاباتی که بیش از 100 هزار نفر می توانند کاندیدا شده و به رقابت بپیردازند و با توجه به اینکه علائمی مبنی بر تلاش اصلاح طلبان برای ورود به شوراها وجود دارد اصولگرایان نباید از این انتخابات غافل مانده و صرفا سرگرم انتخابات ریاست جمهوری شوند.



سجادی افزود: اصلاح طلبان می دانند توفیقی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند؛ بنابراین در صدد هستند جای پایی در انتخابات شوراها برای خود باز کنند لذا اصولگرایان نیز باید تدابیری برای این انتخابات بیندیشند.



وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شما کاندیدای انتخابات شوراها هستید؟ خاطرنشان کرد: تا این انتخابات زمان زیادی باقیمانده و از الان نمی شود تصمیم گرفت.



