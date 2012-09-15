یک میلیون سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هفته گذشته یک میلیون و 3 هزار و 570 سهم در تالار بورس منطقهای خراسان شمالی خرید و فروش شد.
وی با بیان اینکه ارزش کل معاملاتی این تعداد سهام 3 میلیارد و 269 میلیون و 727 هزار و 848 ریال بوده است، تصریح کرد: این رقم بالاترین میزان خرید و فروش سهام در تالار بورس استان در طی سال جاری است.
خانی علت افزایش خرید و فروش سهام در تالار بورس منطقهای خراسان شمالی را تغییرات مثبت شاخص بورس در کشور اعلام کرد و افزود: به نظر میرسد این روند در هفتههای آتی نیز ادامه داشته باشد.
وی در ادامه ارزش فروش سهام در تالار بورس منطقهای استان را در هفته گذشته 2 میلیارد و 19 میلیون و 334 هزار و 822 ریال اعلام کرد و افزود: ارزش خرید این تعداد سهام نیز یک میلیارد و 250 میلیون و 393 هزار و 26 ریال بوده است.
این مسئول اظهار داشت: در هفته گذشته علاوه بر معاملات سهام در تالار بورس استان، در فرابورس خراسان شمالی نیز تعداد 6 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن خرید و فروش شد.
وی افزود: همچنین در این هفته برای 5 نفر از متقاضیان فعالیت در تالار بورس استان کد بورسی صادر شد.
کارشناس مسئول تالار بورس منطقهای خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: این تالار از مهر ماه سال 89 با عاملیت بانک کشاورزی در بجنورد راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از ایام تعطیل، فعالیتهای داد و ستد سهام را انجام میدهد.
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