به گزارش خبرنگار مهر، در کارنامه شالیزه عارف‌پور قبل از ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود "حیران"، همکاری با کارگردانانی چون رخشان بنی‌اعتماد، کیانوش عیاری، احمدرضا هنرمند، ابراهیم حاتمی‌کیا و... دیده می‌شود. وی در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر با "حیران" حضور داشت.

این کارگردان زن سینمای ایران پس از نمایش‌های موفق این فیلم در جشنواره‌های داخلی و خارجی، موفق شد پس از مدتی فیلم را در یک اکران محدود و به صورت تک سانس به نمایش در آورد که این فیلم نیز با این شرایط اکران موفقی نداشت. وی طی این سال‌ها امکان ساخت فیلم دوم خود را پیدا نکرده‌اس. در همین ارتباط با وی و فعالیتش در طی این زمان گفتگو کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر:"حیران" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. همان زمان شنیده‌ها حاکی از این بود که جعفری جلوه معاونت سینمایی وقت، علاقه‌مند به فیلم است و از این فیلم از آثار مورد توجه وی به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شد فیلم که به هر حال در چنین شرایطی دارد در همان زمان با اکران خوبی روبرو شد.

شالیزه عارف‌پور: فیلم در جشنواره همان سال موقعیت خوبی داشت و من هم فکر می‌کردم با این شرایط، اکران خوبی در انتظار فیلم است. ولی با تغییر مدیریت‌ها در سال 88 و فضای اجتماعی جامعه از یک طرف دیگر باعث شد که این پروسه به سرانجام نرسد. البته من بیشتر سال 88 برای نمایش "حیران" در جشنواره‌های خارجی در سفر بودم.

البته خانم بنی‌اعتماد تهیه‌کننده فیلم و دفتر هدایت فیلم پخش‌کننده اثر، پیگیری‌های زیادی برای اکران فیلم در همان زمان، با وجود اینکه من نبودم، کردند اما به نتیجه نرسیدند. به هر حال بعد از گذشت مدتی، فقط به این دلیل که فیلم اکران شود، شرایط سانس های محدود و اکران تک سانس را پذیرفتند. در واقع طی جلساتی که برای اکران داشتیم، این موضوع عنوان می‌شد که سینماداران، "حیران" را نمی‌خواهند و آن را فیلم خاص می‌دانند.

* "حیران" جدا از فضای و داستان، بازیگر چهره نیز داشت، این برای یک سینمادار کافی است. به هر حال "حیران" آخرین بازی مرحوم شکیبایی هم بود.

عارف‌پور: بله- این موضوع را قبول دارم. از طرف دیگر فیلم به لحاظ داستانی که دنبال می‌کرد، می‌توانست برای جوانان نیز جذاب باشد و آنها بخشی از مخاطبان فیلم بودند. اما متاسفانه "حیران" در سکوت کامل اکران شد و شرایط اصلا خوب نبود. ما 5 سینما در اختیار داشتیم و به صورت تک سانس فیلم اکران می‌شد. من اواسط اکران فیلم از سفر برگشتم و عملا دیگر نمی‌توانستم کاری کنم چون برنامه ریزی برای این بخش انجام شده بود و هنوز هم از شرایط اکران فیلم ناراحتم.

* فکر می‌کنم یکی از دلایل فیلم نساختن شما طی این سال‌ها، اکران نامناسب "حیران" بود.

عارف‌پور: این شرایط برای اکران فیلم مایوس‌کننده بود. نمایش هر فیلمی برای مخاطب، به کارگردان انگیزه شروع فیلم بعدی را می‌دهد. زیرا در جریان واکنش مخاطب قرار می‌گیرد و می‌تواند از این طریق فضای کار بعدی را فراهم کند. اما اتفاقی که در اکران برای "حیران" افتاد به جای اینکه من را در مسیر فیلمسازی جلو ببرد تا مدتی ثابتم نگه داشت و نمی‌دانستم باید چه کاری برای آینده انجام دهم. هنوز فکر می‌کنم "حیران" به نوعی در اکران سوخت.

* اما خوشبختانه فیلم با بسته‌بندی خوبی در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. در کنار خود فیلم، یک پشت صحنه و حتی مصاحبه با عوامل نیز دیده می‌شد.

عارف‌پور: خوشبختانه با موسسه شبکه نمایش خانگی "هفت" وارد قرارداد شدیم که به فیلم علاقه‌مند بودند و زحمات زیادی برای نسخه ویدئویی فیلم کشیدند. روی تبلیغات هم زمان گذاشتند.

* فروش فیلم در بازار خانگی چگونه بود؟

عارف‌پور: به نسبت خوب بود. فیلم به پخش دوم که نرسید. البته خیلی هم ناراضی نبویدم.

* "حیران" در جشنواره‌های مختلف خارجی هم به نمایش درآمد. بازتاب‌ها چگونه بود؟

عارف‌پور: فیلم در بیش از 50 جشنواره خارجی به نمایش درآمد. خوشبختانه با مخاطبان خارج از کشور ارتباط خوبی برقرار کرد و جوایزی را هم دریافت کردیم. موضوع مهاجرت برای مخاطبان خارجی خیلی قابل لمس بود و با آن همذات پنداری کردند. این فضا برای آنها تازگی داشت. به نوعی فیلم در این جشنواره‌ها تبلیغ دهان به دهان می‌شد.

* اینکه فیلم با مخاطبان خارجی ارتباط برقرار کرده، اتفاق خوبی است اما به هر حال پرداختن به موضوع مهاجرت و زندگی افغان‌ها در ایران خیلی برای مخاطب داخل کشور جذاب نیست. فکر نکردید برای ساخت فیلم اول بهتر بود به سمت سوژه دیگری می‌رفتید.

عارف‌پور: من به نوعی سراغ این سوژه نرفتم. بلکه سوژه فیلم سراغ من آمد. مدتی در خارج از تهران در منطقه پاکدشت در حال ساخت مستندی بودم که با تعدادی افغانی روبرو شدم. انها با شرایط بدی زندگی می‌کردند. در همان زمان شنیدم که قرار است دیگر کارت‌های اقامت آنها را تمدید نکنند. این مهاجرین بسیار نگران بودند وکسانی که کارت نداشتند باید ایران را ترک می‌کردند.

تعدادی از آنها در ایران ازدواج کرده بودند و حتی صاحب فرزند شده بودند. این موضوع برای آنها مشکل‌ساز شده بود. در همین میان با یک خانواده برخورد کردم که به نوعی زندگی آنها مانند شخصیت ماهی (باران کوثری) در "حیران" بود و همسرش به دلیل نداشتن کارت اقامت زندانی بود.

با دیدن آنها احساس کردم این سوژه برای ساخت یک فیلم خوب است. زیرا موضوع روز اجتماعی و حتی تا حدودی سیاسی بود. به همین دلیل فکر کردم می‌تواند با مخاطب ایرانی نیز ارتباط برقرار کند. چون حتی تعدادی از زنانی که با این افغان‌ها ازدواج کردند ایرانی بودند. به هر حال این اتفاقی بود که در جامعه ما افتاده بود. در حال حاضر که به آن زمان فکر می‌کنم آنقدر فضای فیلم برایم امیدوار کننده بود که فکر نمی‌کردم چنین اتفاقی برای فیلم در ایران بیفتد و به خوبی دیده نشود.

در آن سالها یک فیلمساز حداقل می‌توانست شرایط اجتماعی و جامعه را نشان دهد و درباره آنها صحبت کند. حالا نه خیلی تند. اما می‌شد با راهکارهایی چنین مسائلی را به تصویر کشید. حتی در زمانی که من روی فیلمنامه کار می‌کردم برخی نشریات درباره مسائل و مشکلات افغانها گزارش‌هایی را منتشر می‌کردند. یک نمایشنامه با این مضمون نوشته شده بود و یا مهوش شیخ‌الاسلامی یک مستند هم ساخته بود. به همین دلیل خیلی نگران ساخت این فیلم و مشکلات آن نبودم.

من دو فیلمنامه دیگر بعد از "حیران" نوشتم که با هر شخصی برای ساخت آنها صحبت می‌کنم، می‌گویند نمی‌شود سراغ این سوژه‌ها در شرایط فعلی رفت. باورم نمی‌شود در همین چند سال اخیر به این اندازه‌ای فضا بسته و محدود شده است و متاسفانه در این شرایط خود سانسوری هم توسط فیلمساز به وجود می‌آید و حتی اطرافیان نیز تو را از ساختن چنین فیلم‌هایی منع می‌کنند.

مدام شرایط بازدارنده است. در آن زمان ما باچنین سوژه‌هایی فقط نگران پیدا کردن تهیه‌کننده بودیم اما حالا نگرانی و مشکلات چند برابر شده است.

بعد از اکران "حیران" من به‌عنوان یک کارگردان فیلم اولی مقابل تهیه‌کنندگانی قرار می‌گیرم که معتقدند فیلم اول من فروش نداشته است. به همین دلیل برای کار بعدی خیلی کمتر ریسک می‌کنند. طی مذاکراتی که با برخی تهیه‌کنندگان داشتم، بیشتر آنها به یک بهانه‌ای نخواستند که با من همکاری کنند. فکر می‌کنم با توجه به اکران محدودی که فیلم‌های از این دست داشته‌اند، به نوعی یک انگ به ما خورده است که فیلم‌های اول اینها فقط در چند سینما و تک سانس اکران شده است و معلوم نیست در این شرایط برای فیلم بعدی آنها چه اتفاقی بیفتد.

گاهی اوقات فکر می‌کنم که بهتر است فیلم بعدیم را با هزینه کمتر بسازم. اما باز نگرانی پروانه نمایش دارم. اگر هم بخواهیم ویدئو کار کنم که بعید است پروانه 35 بگیرم. انگار در یک برزخ قرار می‌گیریم و نمی‌دانیم قرار است چه کاری انجام دهیم.

* همان طور که اشاره کردید فیلم برخلاف اکران داخل کشور، در حضورهای بین‌المللی به شدت با مخاطب ارتباط برقرار کرد و از آن استقبال شد. به هر حال همین بازتاب‌ها نیز کافی بود که شما برای ساخت فیلم دوم خود اقدام کنید.

عارف‌پور: بله من دقیقا در همین سفرهای نمایش فیلم در خارج از کشور بودم که طرح فیلم دومم شکل گرفت. خیلی هم هیجان زده بودم که بتوانم زودتر فیلم دومم را شروع کنم. فیلمنامه درباره تعدادی دختر و پسر جوان بود که می‌خواهند از مرز ایران خارج شوند که یکی از آنها که دختر بود، برای اینکه احساس امنیت کند، خود را شبیه پسرها می‌کند. که یک رابطه عاطفی هم در این میان شکل می‌گیرد. به نوعی تم فیلم دوم من هم درباره مهاجرت بود. روی فیلمنامه هم خیلی کار کردم. اما شرایط به گونه‌ای بود که تصمیم گرفتم به ساخت آن فکر نکنم.

بعد از آن، سال 89 صابر ابر یک طرحی با من در میان گذاشت که در ارتباط با یک جمعی جوان بود که در چهار مهمانی در چهار فصل شرکت می‌کنند و داستان حول محور اتفاقات و تغییراتی که در این چهار فصل برای این افراد می‌افتد، شکل می گیرد. من با سینا آذین نویسنده کتاب به همراه جلساتی که با صابر ابر داشتیم نوشتن فیلمنامه را آغاز کردیم. عنوان فیلم "لطفاً با کفش پاشنه بلند راه نروید" بود.

برای این فیلمنامه با چند تهیه‌کننده وارد مذاکره شدیم. یکی از آنها عنوان کرد که من برای این فیلم باید جذب سرمایه کنم و فقط 30 درصد مشارکت می‌کنم. با یکی دیگر از تهیه‌کنندگان صحبت کردم که ایشان معتقد بودند تا حدودی باید مضمون فیلمنامه تغییر کند و پایان خوبی داشته باشد.

با یک تهیه کننده دیگر خرداد ماه امسال تقریبا به نتیجه رسیدیم. و بر همین اساس قرارشد رامبد جوان، صابر ابر، نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، پگاه آهنگرانی، ویشکا آسایش، ریما رامین‌فر در فیلم بازی کنند. جلسه‌ای با این دوستان به همراه تهیه‌کننده داشتیم. اتفاقاً بازیگران در همان جلسه عنوان کردند که از نظر مالی حاضرند دوستانه کار کنند و به نوعی در آن شریک باشند.

قرار شد برای فیلمنامه پروانه ساخت بگیریم که مدیر تولید کار عنوان کرد که فعلا شرایط خوبی برای گرفتن مجوز نیست و بیشتر فیلم‌ها پروانه نمی‌گیرند. در صورتی که با بازیگران به توافق رسیده بودیم و بهترین زمان برای شروع کار بود. بعد از این موضوع هم دوباره با تهیه‌کننده صحبت کردند و ایشان معتقد بودند که این فیلم بازگشت سرمایه ندارد.

* با وجود این ترکیب خوب بازیگران؟

عارف‌پور: ایشان معتقد بودند که دیگر مخاطب به خاطر بازیگر به سینما نمی‌رود. به همین دلیل چنین ریسکی نمی‌کنند و در قبال بازیگران مسئول هستند. چون مشخص نیست که وضعیت پروانه نمایش چگونه‌ باشد.

* مهرداد میرکیانی همسر شما اتفاقاً از طراحان حرفه‌ای گریم در سینما است که سال‌ها در این زمینه فعالیت دارند. از طریق ایشان نتوانستید با تهیه‌کنندگان دیگری وارد مذاکره شوید؟

عارف‌پور: من با خیلی از تهیه‌کنندگان از طریق ایشان جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم. چون من خیلی از دوستان تهیه‌کننده را نمی‌شناختم. اما بحث این نیست بلکه با توجه به شرایط موجود گویا قرار است دیگر فیلم اجتماعی ساخته نشود.

* در این مدت به غیر از نوشتن فیلمنامه کار دیگری هم دنبال کردید؟

عارف‌پور: یک فیلم کوتاه 14 دقیقه‌ای با عنوان "چک" زمستان سال گذشته ساختم. فیلم کاملاً با بودجه خودم ساخته شد و فقط به این دلیل سراغ این کار رفتم که از این فضا دور نشوم و کاری انجام دهم. فیلم درباره یک زن بود و گرفتاری‌هایی که بابت یک چک در یک روز برای او پیش می‌آید.

* فکر می‌کنم تنها دغدغه شما برای ادامه فعالیت‌تان، فیلمسازی در سینما است و به سراغ حرفه دیگری مانند ساخت تیزر، عکاسی و یا ساخت تله فیلم و سریال تلویزیونی نرفتند.

عارف‌پور: من حقیقتاً پیش از این چهار فیلم مستند ساختم ولی تولید فیلم مستند به فضا و شرایط فیلمساز بر می‌گردد. این گونه آثار براساس یک برنامه‌ریزی دقیق مثل یک فیلم سینمایی ساخته نمی‌شوند و باید کارگردان در آن رها باشد. به طور مثال باید دوربین را در دست گرفته و برای مدتی به دنبال سوژه رفت و مشخص نیست این کار چقدر طول بکشد. به هر حال به دلیل فرزند کوچکی که دارم این زمان‌بندی و شرایط برایم مقدور نیست. شاید بتوانم مثل گذشته یک کار کوتاه بسازم ولی شرایط مستند متفاوت است.

دوبار مجموعه‌ای لباس طراحی و یک نمایشگاه برگزار کردم. که البته بخش فروش هم داشتیم .اما بعد از مدتی احساس کردم اصلاً نمی‌توانم این کار را ادامه بدهم. چون اهل خرید و فروش با دوستانم نیست. من بیشتر علاقمندم یک داستان تصویری برای مخاطبم تعریف کنم. به همین دلیل سعی کردم در این مدت از طریق ساخت فیلم کوتاه و یا نوشتن فیلمنامه و داستان، خودم را مشغول کار کنم.

* شما در کارنامه کاری‌تان همکاری با فیلمسازان معتبر و مختلفی دیده می‌شد. آیا فکر نکردید حالا که نمی‌توانید فیلم خودتان را بسازید برای اینکه از این فضا دور نشوید دوباره کارهایی همچون گذشته با فیلمسازان دیگر انجام دهید؟

عارف‌پور: من اتفاقاً سال گذشته برای فیلم رخشان بنی‌اعتماد چندبار سر صحنه رفتم و در جریان کار بودم. حتی تلاش کردم هر کاری که می‌توانم برای این فیلم انجام دهم. ولی با زمان مدرسه رفتن پسرم به نوعی همزمان بود که نتوانستم شرایط را هماهنگ کنم.

من دوست دارم در سینما کار کنم. قطعاً در درجه اول می‌خواهم کار خود را آغاز کنم. ولی اگر فکر کنم در کنار فیلمسازان دیگر، هنوز می‌توام یاد بگیریم حتماً‌ این تجربه را انجام می‌دهم. واقعاً ‌دوست دارم با کیانوش عیاری دوباره کار کنم و حتی دستیاری وی را بر عهده گیرم. چون می‌دانم که دوباره یاد می‌گیرم. سر فیلم "حیران" هم در کنار بین اعتماد به‌عنوان تهیه‌کننده بسیار تجربه کردم.

* با توجه به اینکه دغدغه اصلی شما فیلمسازی است. فکر نمی‌کنید می‌توانید به سراغ ساخت فیلم دیگری با مضمون متفاوت از فیلم اولتان بروید و به نوعی یک سبک دیگری را تجربه کنید که امکان بیشتری برای ساخت آن وجود دارد.

عارف‌پور: "لطفاً‌ با کفش پاشنه‌دار راه نروید" یک فیلم اجتماعی است و نگاه روانشناختی نیز در آن دیده می‌شود که مربوط به جوانان است. فیلم از لحظه‌های طنز زیادی برخوردار است و بسیار متفاوت از "حیران" است. به طوریکه اگر شخصی این فیلم را ببیند متوجه نشود کارگردان این دو فیلم یک نفر است. هنوز هم دلم می‌خواهد این فیلم ساخته شود و یک بعد دیگری از من و سلیقه من دیده شود.

متاسفانه شرایط در سینما به گونه‌ای شده است که فیلمساز مجبور می‌شود کمتر تفکر کند و بیشتر به سمت فیلم‌های برود که نگاه سطحی‌تر دارد. اما من هنوز نتوانستم با این موضوع کنار بیایم که سلایق و علایقم در فیلمسازی را کنار بگذارم و به سراغ ساخت چنین فیلم‌هایی بروم و می‌دانم که هرگز هم نمی‌توانم این کار را بکنم .خوشبختانه دغدغه‌ مالی ندارم و زندگی‌ام از راه سینما نمی‌گذرد که مجبور به ساخت فیلم‌هایی باشم که از من دور است.

* چرا به سراغ فیلم‌های تلویزیونی و یا سریال نرفتید؟

عارف‌پور: قرار بود با سریال "راه شیری"‌ همکاری کنم که این مجموعه به سرانجام نرسید. البته چند کارگردان بخش‌هایی از آن را ساخته بودند. ساخت چند تله فیلم هم به من پیشنهاد شد ولی نمی‌توانم تصورکنم که در 15 روز یک فیلم بسازم. احساس می‌کنم این گونه فیلم ساختن یعنی سرسری گرفتن.

من عمدتاً از دسته فیلمسازانی هستم که برای ساخت یک فیلم خیلی زمان می‌گذارم. به همین دلیل شاید فقط تا ‌آخر عمرم 5 فیلم بسازم. با توجه به این موضوع نمی‌توانم سراغ تله فیلم بروم. ولی برخی آدمها می‌توانند سالی یک فیلم بسازند و یا در مراحل تدوین یک کار به سراغ ساخت بعدی می‌روند. اما فیلم برای من مانند یک بچه است که باید بزرگ شود و من همراه او باشم.

* به هر حال ما چه زمانی باید به دیدن فیلم دوم شما بیاییم؟

عارف‌پور: در شرایط فعلی فیلم اگر پروانه ساخت هم داشته باشد، مقوله گرفتن مجوز نمایش هم داستان دیگری است. من سال‌ها در این سینما فعالیت کردم و به نوعی با آن بزرگ شدم. قطعاً هم می‌خواهم این راه ادامه دهم. اما شرایط موجود به ما اجازه نمی‌دهد که کار کنیم. به هر شکلی که شده خودمان را به سینما مرتبط می‌کنیم. من هم دوست دارم خیلی زود فیلم دومم را بسازم اما متاسفانه فعلا دورنما مه‌آلود است.

---------------------

گفتگو از بیتا موسوی

عکاس: محسن رضائی