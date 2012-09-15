سید کریم داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایجاد مانع و سرعت‌گیر در خیابان‌ها و معابر شهر، نیازمند پیروی از مفاهیم ترافیکی و موارد قانونی است، افزود: به نظر می‌رسد در پاره‌ای مواقع و به منظور نصب این سرعت‌گیرها و موانع، کمترین کار کارشناسی صورت نگرفته که مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه وجود سرعت‌گیرها در مکان‌های نامناسب خیابان‌ها و حتی بزرگراه‌ها، خسارت‌های زیادی را به وسایل نقلیه تحمیل می‌کند و در پاره‌ای مواقع موجب بروز نقص فنی در خودروها می‌شود، اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که در تمام خیابان‌ها و معابر شهر اصفهان، سرعت‌گیر نصب شده که به راحتی می‌توان نتیجه گرفت کاری غیرکارشناسی و بدون مطالعه بوده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی نصب سرعت‌گیر در خیابان‌های شهر بر عهده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری است، تصریح کرد: بر اساس مفاهیم ترافیکی، سرعت‌گیرها و موانع باید در جایی مورد استفاده قرار گیرند که نیاز اساسی به وجود آنها باشد ولی نصب آنها در تمام خیابان‌ها و در برخی مواقع چندین سرعت‌گیر در هر خیابان، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.

حلقه چهارم ترافیکی هرچه سریع‌تر احداث شود

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه شرایط کنونی ترافیک در حوزه شمال شهر اصفهان مطلوب نیست، گفت: لازم است به منظور ساماندهی به ترافیک شمال شهر اصفهان، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود که یکی از مهمترین این تمهیدات، احداث سریع حلقه چهارم ترافیک شهر است.

داوودی با اشاره به اینکه اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان باید برنامه‌ریزی‌ویژه‌ای برای احداث حلقه چهارم ترافیک انجام دهد، اضافه کرد: این اداره‌کل به عنوان متولی اصلی احداث حلقه چهارم ترافیک اصفهان، باید اقدامات مطلوب‌تری در این زمینه انجام دهد اما متاسفانه مشاهده می‌شود که به هیچ عنوان، هیچ برنامه عملیاتی برای احداث این حلقه ترافیکی ندارد و در واقع فعالیت‌ها در این زمینه متوقف شده است.

وی با بیان اینکه انتظار برای احداث این حلقه ترافیکی موجب می‌شود ترافیک شهر اصفهان بیش از پیش سر در گم و نامطلوب شود، ادامه داد: در این زمینه به شهرداری توصیه می‌کنم به دنبال روشی برای جایگزین کردن طرحی با حلقه چهارم ترافیک شهر باشد تا ترافیک شمال شهر بیش از پیش کند و سردرگم نباشد.

کاهش ترافیک با تکمیل حلقه سوم ترافیک شهر

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به تکمیل حلقه سوم ترافیک این شهر، گفت: تکمیل این حلقه ترافیکی و همچنین بهره‌برداری از پروژه شهید همت، موجب کاهش حجم ترافیک در خیابان‌های اصلی شهر اصفهان مانند میرفندرسکی، چهار راه 15 خرداد یا آپادانا، خیابان و چهار راه آبشار و همچنین خیابان شیخ صدوق می‌شود.

وی با بیان اینکه احداث این پروژه هزینه زیادی به شهرداری تحمیل کرده است، اظهار داشت: شهرداری اصفهان همواره در احداث پروژه‌های بزرگ فعالیت‌های مطلوبی انجام داده اما این بار و در زمینه احداث پروژه شهید همت، رویکرد بسیار مطلوب و بی‌نظیری از خود بر جای گذاشته است.