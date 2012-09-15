3 کشته، 28 زخمی و بازداشت 100 نفر/به آتش کشیدن یک مدرسه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، اعتراضات مردم تونس به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا که شب گذشته با حمله به سفارت واشنگتن در تونس همراه بود به خشونت کشیده شد.

بر اثر درگیری مردم با نیروهای امنیتی تونس دستکم 3 معترض کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شاهدان عینی نیز اعلام کردند که برخی از معترضین یک مدرسه آمریکایی را در پایتخت تونس به آتش کشیدند.

الیوم السابع نیز گزارش داد: نیروهای گارد ملی تونس برای حفاظت از سفارت آمریکا در تونس به کمک نیروهای امنیتی و پلیس آمدند.

بنا بر اعلام منابع امنیتی تونس، نیروهای امنیتی این کشور در جریان درگیری با مردم بیش از 100 معترض را بازداشت کردند.

گفته می شود پرسنل سفارت آمریکا در تونس همچنان در داخل ساختمان بسر می برند و گارد امنیتی تونس تدابیر حفاظتی و امنیتی خود را در اطراف سفارت شدت بخشیده است.