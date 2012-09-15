مدعیان خادمی حرمین با تحریم نفتی مستکبران خشم خود را نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در محکومیت توهین به پیامبر اسلام بیانیهای به این شرح صادر کرد:
انالله وانا الیه راجعون
بار دیگر ساحت نورانی پیامبر مهر و رحمت، آیینه مهربانی و عطوفت، تجسم پاکی و صداقت خاتمانبیاء حضرت محمد مصطفی(ص) مورد سخیفترین و ناجوانمردانهترین اهانتهای دشمنان هم پیمان و البته فرزندان خلف امپریالیسم و صهیونیسم قرار گرفت و قلوب مسلمانان را در سراسر جهان جریحه دار نمود.
مسلمین جهان هنوز زخم جسارت به معجزه بزرگ و جاویدان آن پیامبر عظیم الشان را که راهنمای حقیقت تمامی بشریت است بر سینه دارند و اگر آن روز آن دیوانه زنجیری که در سایه حمایت حکمرانان کاخ سفید حیات پلید خود را ادامه میدهد مجازات میشد امروز شیاطین آنها جرات نمییافتند تا ساحت مقدس پیشوای جهان اسلام را هدف ناجوانمردانهترین اهانت قرار دهند و میلیونها مسلمان آزادیخواه را عزادار نمایند.
بیتردید این حرکت بیشرمانه در برابر خیزش مسلمانان مظلومی است که با الهام از انقلاب الهی منادی آزادی و آزادگی حضرت امام خمینی(ره) بیدار شدند و دست نشاندگان و دیکتاتورهای جیره خوار آمریکایی اسراییلی را یکی پس از دیگری در مزبله تاریخ مدفون ساختند و میبینند که این بیداری اسلامی از منطقه شرق و غرب آسیا فراتر رفته و پایههای حکومت پلید آنان را به لرزه در آورده و جنبشهای آزادیخواهی در سرزمین خودشان علم رهایی بر افراشته و ندای برابری سر میدهند لذا به خیال خود با هر جنایتی و طرح نقشهای شوم و شیطانی تلاش میکنند تا خود را از ورطه سقوط نجات دهند.
این اقدام پلید و جنایتکارانه در پرتو آزادی بیان، در حالی صورت گرفته که آزادیخواهان، متفکران و اندشیمندان بسیاری تنها به جرم سخن گفتن از رهایی بشریت از یوغ استثمار و استکبار در سیاه چالهای آنان شکنجه میشوند و هزاران انسان بیگناه در فلسطین، لبنان، بحرین، سوریه، پاکستان، لیبی، یمن و ... به جرم بیداری مورد هدف گلولههای دشمنان بشریت قرار میگیرند و آنان با در اختیار داشتن حمایت غیر قانونی شورای امنیت نه تنها به دفاع از ملتها بر میخیزند که در سرکوبی فریاد مردم بیدار از هیچ حمایتی دریغ نمیکنند.
جبهه استکبار و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب باید بدانند که این اقدام شیطانی آنها همانند سایر توطئههای پوشالی گذشته جز شکست مفتضحانه و ذلت بیشتر در نزد ملتها و برانگیخته شدن خشم و انزجار مسلمانان در سراسر جهان چیزی دیگر عایدشان نخواهد کرد و مکر این مکاران روباه صفت، سیاستهای دروغین مدعیان آزادی بیان و عقیده را که نابترین اعتقاد و باور مسلمانان را به سخره گرفت آشکار و نمایان ساخته و خود در این ورطه گرفتار می شوند.
متاسفانه این حرکت سخیف شیطانی درحالی به وقوع میپیوندد که مدعیان خادمین حرمین شریفین خود در صف حامیان استکبار قرار گرفتهاند و در سرکوبی ندای حق طلبانه مسلمانان و آزادیخواهان با دولتهای صهیونیستی و امپریالیستی که متهمان اصلی این جنایت بیشرمانه هستند همصدا شدهاند که اگر چنین نیست با ملتهای مسلمان همراه شوند و با تحریم نفتی مستکبرین، خشم و انزجار خود را نسبت به اقدام عاملان توهین به پیامبر اعظم اسلام نشان دهند.
فرماندهان، کارکنان، بسیجیان و رزمندگان سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ؛ ضمن محکوم کردن این حرکت ددمنشانه و غیر انسانی و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر(عج) و مقام عظمای ولایت، از آحاد ملت شریف ایران که بار دیگر با شور انقلابی وحمیت و تعصب و غیرت دینی خود در محکومیت این اقدام جنون آمیز مستکبران بپاخاستند و با حضور انقلابی در راهپیمایی بزرگ روز جمعه، انزجار خود را از سازندگان فیلم موهن "بیگناهی مسلمانان" ساخته ایادی استکبار نشان دادند تقدیر و تشکر مینماید و از هنرمندان، فرهیختگان، اندیشمندان و صاحبان قلم میخواهد تا در همراهی با مسلمانان با صدور پیام و بیانیه و همچنین تولید آثار فاخر و معرفی دین مبین اسلام همچون گذشته این توطئه دشمنان را برملا سازند.
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