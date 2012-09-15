اهانت کنندگان به پیامبر اسلام پیرو شیطان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در بیانیه ای با اعلام انزجار خود از توهین به پیامبر رحمت ضمن محکومیت این اقدام، اعتراض شدید خود را به عوامل این عمل موهن اعلام کردند.

در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی پرند آمده است: استیصال صهیونیسم جنایتکار در کنف حمایت نظام سرمایه داری آمریکا و غرب از بیداری امت اسلامی،این بار آنان را بر آن داشت که با سخیف‏ترین روش های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند و توسط یک کارگردان صهیونیست دست به ساخت فیلمی موهن درباره پیامبر رحمت و صلح حضرت محمد بن عبد الله (ص) بزنند.

در این فیلم که در خاک ایالات متحده آمریکا و با همکاری مشترک صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی ساخته شده توهین‌هایی به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام شده است که زبان از بیان آنها شرم دارد.

در واکنش به این جنایت فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ضمن محکومیت شدید نکات ذیل را برای روشن گری بیان می دارد :

1- اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، رفتار مورد نکوهش همه ادیان و مذاهب است و هیچ مرامی آن را نمی‏پذیرد. بنابراین کسانی که دست به اهانت به پیامبر اکرم(ص) می‏زنند پیرو هیچ دین و مکتبی نیستد؛ بلکه از شیطان پیروی می‏کنند.

2- همانطور که همه می‏دانند اندیشه‏های اسلام‏هراسانه که پس از 11 سپتامبر در جهان اوج گرفت در سال‏های اخیر به شکل اهانت‏های هنری، ترسیم کاریکاتور، قرآن سوزی و ساخت فیلم خود را نشان داده است. اگرچه دلیل اصلی این اهانت‏ها در موارد سابق، عدم شناخت واقعی از آموزه های‎حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر ـ همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است ـ کاملاً آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است.

3- گذشته از صحنه‏های سخیفی که ارزش بیان ندارد، یکی از موارد عجیب این فیلم آن است که مسلمانان را افرادی شکنجه‏گر و خونریز معرفی کرده است. در واقع، در این فیلم بسیاری از جنایت‏هایی که نظامیان آمریکایی، اسرائیلی و غربی در سال‏های اخیر در حق مردم فلسطین، عراق و افغانستان انجام داده و در گوانتانامو و ابوغریب مرتکب شده اند را بی‏شرمانه به اسلام و مسلمانان نسبت می‏دهد حال آنکه اسلام، دین عطوفت و پیامبر اکرم(ص) ـ به شهادت خداوند متعال ـ رحمت برای جهانیان بوده است.

4- بنا بر آنچه گذشت دست مسلمانان واقعی هیچگاه به آزار و شکنجه و خشونت آلوده نشده و نمی‏شود؛ بلکه این گروه‏های مسلمان‏نمای تکفیری و وهابی هستند که با حمایت رسمی سرویس‏های جاسوسی آمریکا و غرب و در جهت منافع آنها دست به عملیات تروریستی می‏زنند.

5- تهیه و پخش این فیلم از سوی افراد مرتبط با کشورهای انقلابی شمال آفریقا ـ همچون مصر، نشان ‎دهنده خشم آمریکایی ها و صهیونیست از بیداری اسلامی در منطقه است، صهیونیست ها و آمریکاییها که منافع خود را از دست رفته می بینند با این روشهای مذبوحانه سعی در باز گرداندن آب رفته به جوی دارند.

6- دولت آمریکا که اینک با خشم مسلمانان بیدارشده مواجه شده است تلاش می‏کند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا می‏توان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟

7- بی شک طبق وعده الهی عاقبت از آن متقیان بوده و سرنوشت همه مستکبرین محکوم به نابودی است چه خوب آن پیر سفر کرده پیش بینی نمودند که "این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است".

ریاست، اساتید، معاونین، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند مجداد ضمن اعلام انزجار و محکومیت، اعتراض شدید خود را به عوامل این عمل موهن اعلام نموده حداکثر تلاش خود را برای روشنگری در جهت تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکالت شیطانی انجام می دهد.