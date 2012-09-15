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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۲

شهریاری در گفتگو با مهر:

690 هزار کیلوگرم کالا به صورت چمدانی از گلستان صادر شد

690 هزار کیلوگرم کالا به صورت چمدانی از گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: در پنج ماه اول امسال 690 هزار و 867 کیلوگرم کالا تحت رویه صادرات چمدانی از گمرک مرزی اینچه بورن به خارج از کشور صادر شده است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر ارزش این میزان صادرات را به ارزش بیش از 42 میلیارد و 286 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزن و ارزش نسبت به پنج ماه سال گذشته به ترتیب 50 و 110 درصد رشد داشته است.

شهریاری گفت: عمده کالاهای صادرات چمدانی شامل پنیر، خامه، تنور گازی، پنکه سقفی، آبگرمکن دیواری، ادویه جات، میز و صندلی پلاستیکی، شیرینی، موکت، روفرشی، اجاق گاز و ... است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: در پنج ماه اول سالجاری بیش از شش میلیون و 473 کیلوگرم کالا به ارزش 11 میلیون و 719 هزار دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.

وی عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 58 درصد و از نظر ارزشی 57 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی در پنج ماه اول امسال 1.81 دلار بوده درحالیکه این میزان در سال قبل 1.82 دلار بوده است.

کد مطلب 1696062

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