690 هزار کیلوگرم کالا به صورت چمدانی از گلستان صادر شد

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر ارزش این میزان صادرات را به ارزش بیش از 42 میلیارد و 286 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزن و ارزش نسبت به پنج ماه سال گذشته به ترتیب 50 و 110 درصد رشد داشته است.

شهریاری گفت: عمده کالاهای صادرات چمدانی شامل پنیر، خامه، تنور گازی، پنکه سقفی، آبگرمکن دیواری، ادویه جات، میز و صندلی پلاستیکی، شیرینی، موکت، روفرشی، اجاق گاز و ... است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: در پنج ماه اول سالجاری بیش از شش میلیون و 473 کیلوگرم کالا به ارزش 11 میلیون و 719 هزار دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.

وی عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 58 درصد و از نظر ارزشی 57 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی در پنج ماه اول امسال 1.81 دلار بوده درحالیکه این میزان در سال قبل 1.82 دلار بوده است.