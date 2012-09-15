ضرورت ایجاد شرکت سرمایه گذاری هلال احمر و گیاهان دارویی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی با اشاره به وجود اقلیم متفاوت مانند دریا، کوه، صحرا، جنگل و وجود مرز در استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های امداد و نجات با توجه به حادثه‌خیز بودن استان و هم چنین وجود محرومیت در بخش‌های مختلف استان، ضرورت توجه بیش تر برای پیشگیری از حوادث را می‌طلبد.

غلامی با اشاره به این که گلستان به دلیل شرایط مختلف می‌تواند پایلوت طرح‌های امدادی کشور باشد تصریح کرد: مدیریت استان انتظار دارد برای مقابله با هر گونه حوادث مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی، رانش و حوادث جاده‌ای، پایگاه چند منظوره امدادی در این استان ایجاد شود.

وی با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای جمعیت هلال احمر و هم چنین شرایط خاص جغرافیای گلستان خاطرنشان کرد: این استان به دلیل همجواری با کشورهای سی‌‌ای‌اس، راه آهن به کشورهای آسیای میانه، بندر اختصاصی و فرودگاه در دو طرف استان، مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در هلال احمر است.

استفاده از تمامی ظرفیت ها در راستای ارتقاء کیفیت نان در گلستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان اعلام کرد: بهبود کیفیت آرد و نان از خواسته های به حق و اصلی مردم است که در این خصوص با اطمینان می توان اعلام کرد با اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانه ها در حوزه گندم ، آرد و نان شاهد افزایش کیفیت آرد و به تبع آن نان در سطح جامعه هستیم .



سیاوش حسین پور گفت : قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سالانه افزون بر 40 هزار میلیارد ریال یارانه به حوزه آرد و نان تخصیص داده می شد که با اجرای این قانون علاوه بر صرفه جویی ، کیفیت آرد و نان نیز به نحو مطلوبی بهبود یافته است.



وی اختصاص یک روز به نام روز ملی نان در کشور را نشانه توجه مسئولان به این حوزه و اهمیت ترویج کیفیت آرد و نان دانست و اظهار داشت : نان در کشور ما نماد برکت و روزی مردم است و باید با افزایش کیفیت و فرهنگ سازی مطلوب ، جایگاه بالای این نعمت الهی را رعایت کنیم.

پیشرفت 81 درصدی طرح آبرسانی به شهر گرگان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ایی گلستان عنوان کرد: :طرح آبرسانی به شهر گرگان که یکی از پروژه های بزرک و ملی شرکت آب منطقه ایی است که از سال 1374 شروع شد و تا کنون در بخش عملیات مطالعه و خدمات فنی و مهندسی 95 درصد و در بخش عملیات آبرسانی 80 درصد ودر مجموع این طرح از لحاظ فیزیکی 81 درصد پیشرفت داشته است.



ایرج حیدریان گفت: این طرح در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت ودراز مدت برنامه ریزی شد که فاز کوتاه مدت آن برای سه محور والش آباد،سیاه تلو و فاضل آباد در نظر گرفته شده که محور والش آباد و سیاه تلو در حال بهره برداری و فاضل در حال اجراست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی در ادامه افزود:انتقال آب از رودخانه های شرق گرگان و آب های سطحی محمد آباد برای فاز میان مدت و انتقال آب از استان همجوار برای فاز بلند مدت در نظر گرفته شده است.