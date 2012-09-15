ضرورت ایجاد شرکت سرمایه گذاری هلال احمر و گیاهان دارویی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی با اشاره به وجود اقلیم متفاوت مانند دریا، کوه، صحرا، جنگل و وجود مرز در استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای امداد و نجات با توجه به حادثهخیز بودن استان و هم چنین وجود محرومیت در بخشهای مختلف استان، ضرورت توجه بیش تر برای پیشگیری از حوادث را میطلبد.
غلامی با اشاره به این که گلستان به دلیل شرایط مختلف میتواند پایلوت طرحهای امدادی کشور باشد تصریح کرد: مدیریت استان انتظار دارد برای مقابله با هر گونه حوادث مانند سیل، زلزله، آتشسوزی، رانش و حوادث جادهای، پایگاه چند منظوره امدادی در این استان ایجاد شود.
وی با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای جمعیت هلال احمر و هم چنین شرایط خاص جغرافیای گلستان خاطرنشان کرد: این استان به دلیل همجواری با کشورهای سیایاس، راه آهن به کشورهای آسیای میانه، بندر اختصاصی و فرودگاه در دو طرف استان، مکان مناسبی برای سرمایهگذاری در هلال احمر است.
سیاوش حسین پور گفت : قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سالانه افزون بر 40 هزار میلیارد ریال یارانه به حوزه آرد و نان تخصیص داده می شد که با اجرای این قانون علاوه بر صرفه جویی ، کیفیت آرد و نان نیز به نحو مطلوبی بهبود یافته است.
وی اختصاص یک روز به نام روز ملی نان در کشور را نشانه توجه مسئولان به این حوزه و اهمیت ترویج کیفیت آرد و نان دانست و اظهار داشت : نان در کشور ما نماد برکت و روزی مردم است و باید با افزایش کیفیت و فرهنگ سازی مطلوب ، جایگاه بالای این نعمت الهی را رعایت کنیم.
ایرج حیدریان گفت: این طرح در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت ودراز مدت برنامه ریزی شد که فاز کوتاه مدت آن برای سه محور والش آباد،سیاه تلو و فاضل آباد در نظر گرفته شده که محور والش آباد و سیاه تلو در حال بهره برداری و فاضل در حال اجراست.
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