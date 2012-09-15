عبدالحسین فرزاد مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگرداندن مجموعه شعر دیگری از غاده السمان شاعر مطرح سوری خبر داد و گفت: عنوان این کتاب 100 صفحهای، «زن عاشق آزادی» است و در حال حاضر آماده چاپ است.
به گفته فرزاد، غاده السمان در این کتاب به آزادی نه به عنوان یک هدف برای زن بلکه به عنوان ارزشی والا برای انسان مینگرد.
این مترجم گفت: این کتاب شامل دو بخش است؛ در بخش نخست اشعاری آمده است که شور و اشتیاق شاعر را به عشق و آزادی بیان میکند و بخش دوم هم شامل اشعاری است که به همسرش دکتر داعوق به مناسبت سومین سالگرد درگذشتش، تقدیم کرده است.
این مترجم افزود: من مطئمن هستم که مشکلی که میان نشر چشمه و وزارت ارشاد به وجود آمده، یک سوء تفاهم است و حتماً حل میشود و این کتاب هم توسط همین ناشر چاپ میشود.
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