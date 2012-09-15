عبدالحسین فرزاد مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگرداندن مجموعه شعر دیگری از غاده السمان شاعر مطرح سوری خبر داد و گفت: عنوان این کتاب 100 صفحه‌ای، «زن عاشق آزادی» است و در حال حاضر آماده چاپ است.

به گفته فرزاد، غاده السمان در این کتاب به آزادی نه به عنوان یک هدف برای زن بلکه به عنوان ارزشی والا برای انسان می‌نگرد.

این مترجم گفت: این کتاب شامل دو بخش است؛ در بخش نخست اشعاری آمده است که شور و اشتیاق شاعر را به عشق و آزادی بیان می‌کند و بخش دوم هم شامل اشعاری است که به همسرش دکتر داعوق به مناسبت سومین سالگرد درگذشتش، تقدیم کرده است.

«زن عاشق آزادی» جدیدترین اثر غاده السمان است که در سال 2011 در بیروت منتشر شد. تاکنون کتاب‌های «معشوق مجازی»، «رقص با جغد»، «در بند کردن رنگین‌کمان»، «غم‌نامه‌ای برای یاسمن‌ها»، «ابدیت، لحظه عشق» و «زنی عاشق در میان دوات» از غاده السمان با ترجمه عبدالحسین فرزاد منتشر شده است.

عبدالحسین فرزاد همچنین درباره انتشار این کتاب هم گفت: من همه کتاب‌های شعر غاده السمان را با نشر چشمه کار کرده‌ام و حاضر نیستم این کتاب را به ناشر دیگری بدهم.

این مترجم افزود: من مطئمن هستم که مشکلی که میان نشر چشمه و وزارت ارشاد به وجود آمده، یک سوء تفاهم است و حتماً حل می‌شود و این کتاب هم توسط همین ناشر چاپ می‌شود.

