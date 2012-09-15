تولید 100 محصول جدید پتروشیمی/ تحریم پتروشیمی را متوقف نکرد

عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر افتتاح و راه اندازی 19 طرح جدید پتروشیمی تا پایان فعالیت دولت دهم در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر این اساس در شرایط فعلی طرح‌های هیدروژناسیون و توسعه پتروشیمی تبریز، 2 طرح پیش تصفیه آب‌های صنعتی و تصفیه آب‌های صنعتی پتروشیمی فجر در منطقه ویژه پتروشیمی (ماهشهر) آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هم اکنون 73 طرح توسعه در پتروشیمی مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی را پشت سر می گذارد، تصریح کرد: تاکنون منابع مالی ارزی و ریالی تعداد 15 طرح پتروشیمی به طور کامل تامین شده و از این رو مراحل اجرایی این پروژه‌ها توسط پیمانکاران در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه به منظور شتاب در ساخت و توسعه تعدادی از واحدهای پتروشیمی به صندوق توسعه ملی معرفی شده اند، بیان کرد: همچنین مذاکراتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تامین منابع مالی برخی از طرح های پتروشیمی در دست انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور، صنعت پتروشیمی باید به مقام نخست منطقه از نظر ارزش تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری دست یابد، اظهار داشت: همزمان با تدوین اهداف کمی، یکسری اهداف کیفی هم برای تولید محصولات پتروشیمی در قالب برنامه ششم توسعه تعریف شده است.

وی با اشاره به آماده سازی زیرساخت‌های توسعه صنعت پتروشیمی همچون تامین بلند مدت خوراک، زمین مناسب، اسکله‌های صادرات و واردات کالا و محصولات و واحدهای تامین یوتیلیتی، تبیین کرد: از سوی دیگر به منظور توسعه جامع صنعت پتروشیمی یک آمایش سرزمینی برای اجرای طرح‌های پتروشیمی تهیه و تدوین شده است.

بیات با اعلام اینکه در برنامه ششم توسعه تعداد 10 زنجیره ارزش برای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی پیش بینی شده است، گفت: بر این اساس، پیش بینی می شود با تکمیل زنجیره‌های ارزش تنوع سبد محصولات پتروشیمی ایران از 25 نوع محصول فعلی به 85 محصول تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: همچنین باید تنوع تولید محصولات پتروشیمیایی کشور به 130 محصول تا پایان برنامه هفتم توسعه افزایش یابد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا تحریم ها منجر به توقف توسعه صنعت پتروشیمی ایران شده است؟ توضیح داد: در حال حاضر طرح و پروژه‌ای در صنعت پتروشیمی وجود ندارد که متوقف و یا نیمه تمام باقی‌مانده باشد.