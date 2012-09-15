ساخت فیلم موهن لکه ننگ دیگری در پرونده سیاه دولتمردان آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در این بیانیه با اشاره به جنبش‌های گسترده بیداری ملت‌های مسلمان در کشورهای اسلامی و خیزش عظیم مسلمانان در کشورهای تحت سلطه آمده است: صهیونیست‌های غاصب و سردمداران نژادپرست باندهای قدرت و ثروت و رسانه با درماندگی و عجز تمام در برابر این موج عظیم که به فضل خداوند تبارک و تعالی به زودی دودمان صهیونیست‌ها را بر باد خواهد داد به سخیف ترین و مشمئزکننده‌ترین روش‌ها برای مقابله با بنیانگذار شریعت ناب محمدی (ص) روی آورده و ماهیت پلید و باطن کریه و روی سیاه و روش فاقد منطق و تعقل خود را به جهانیان نشان دادند.

در ادامه این بیانیه با بیان اینکه مسلمانان جهان و دوستداران و شیفتگان پیامبر اعظم (ص) در اقصی نقاط جهان به ویژه در کشورهای مصر، لیبی، تونس و ... به خوبی به وظیفه اسلامی و دینی خود عمل کردند خواستار تداوم اعتراض‌ها به این اقدام موهن در سراسر جهان و محکومیت عوامل و مسببان این حرکت خیانت‌آمیز شد.

سازمان اوقاف و امور خیریه در این بیانیه با اشاره به سوابق سیاه دولتمردان آمریکایی در محاکمه نکردن عوامل جنایات قبلی توهین به ساحت مقدس قرآن کریم آمده است: اگر مدعیان حقوق بشر و فرهنگ لیبرالی در هیأت حاکمه امریکا «تری‌جونز» کشیش خودخواه و متفرعن را در دادگاهی بین‌المللی به جرم اهانت به مقدسات میلیاردها مسلمان محاکمه می‌کردند، دیگران به خود اجازه تکرار این جسارت و اهانت را نمی‌دادند.

سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور، اصحاب وقف و هیأت‌های امنا بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر کشور با محکومیت شدید این خیانت از مراجع حقوقی و بین‌المللی، به ویژه دولت آمریکا می‌خواهد سریعاً عوامل و مسببان ساخت این فیلم موهن را به پای میز محاکمه بکشاند تا مرهمی بر آلام میلیاردها مسلمان باشد.