ماشاالله تفکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای به بار نشستن تلاش ها و نیز تقویت انگیزه و هدف باشگاه که رسیدن به لیگ برتر است، در هر برد تیم، 10 میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برد شیرین سنگ آهن در دیدار با پارسه تهران افزود: تمامی تلاش خود را خواهیم کرد تا فوتبال استان را به آنچه که شایسته است برسانیم و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

تفکری تصریح کرد: خوشبختانه مدیرعامل سنگ آهن بافق توجه ویژه ‌ای به ورزش دارد و در بدو ورود خود نسبت به تیمداری و تشکیل هیئت مدیره اقدام کرد.

وی با اشاره به حضور پرشور تماشاچیان در ورزشگاه آهن شهر بافق عنوان کرد: هواداران نیز حضور موثر و چشمگیری در ورزشگاه داشتند که در بازی های بعدی تعداد بیشتری حضور خواهند یافت.

تفکری گفت: باشگاه سنگ آهن امکانات خوبی در اختیار دارد و امیدواریم با موفقیت هایی که به دست می آورد و با تلاش های فیروز کریمی در لیگ برتر حضور یابد.

وی ظرفیت استادیوم شهدای سنگ آهن را 6 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: با لیدرها قرار گذاشتیم تا هواداران یزدی را به بافق بیاوریم که در این زمینه امکانات خوبی در نظر گرفته شده است.

تفکری با اشاره به اینکه همه مسابقات در بافق برگزار می شود، بر حضور گسترده هواداران و تماشاگران تاکید کرد و گفت: حضور فعال هواداران و تماشاچیان در محل مسابقات در موفقیت تیم سنگ آهن خیلی موثر است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن بافق اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم با بازیهای خوبی که این تیم در مسابقات دسته اول کشور انجام می دهد، باعث سرافرازی در میان مردم باشیم و دسترنج کارکنان زحمتکش معدن را نیز به درستی هزینه کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز پیگیر احداث ورزشگاه با گنجایش ۲۵ هزار نفر در بافق هستیم که در صورت تحقق، کاری ماندگار برای شهرستان بافق خواهد بود.