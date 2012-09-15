گروه موسیقی رستاک مهمان سنندجی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی رستاک روز 26 شهریور ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به اجرای برنامه می پردازد.
در این برنامه گروه رستاک با خوانندگی دو جوان کرمانشاهی به نام های بهزاد و فرزاد مرادی قطعات شنیدنی از موسیقی کردی، لری، بختیاری، خراسانی و غیره را برای هنر دوستان سنندجی اجرا می کنند.
این گروه 26 شهریور ماه سال جاری، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت به اجرای برنامه می پردازند.
قرار است که گروه موسیقی رستاک دو قطعه جدید را برای اولین بار در کنسرت خود در سنندج اجرا کنند.
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