گروه موسیقی رستاک مهمان سنندجی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی رستاک روز 26 شهریور ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به اجرای برنامه می پردازد.

در این برنامه گروه رستاک با خوانندگی دو جوان کرمانشاهی به نام های بهزاد و فرزاد مرادی قطعات شنیدنی از موسیقی کردی، لری، بختیاری، خراسانی و غیره را برای هنر دوستان سنندجی اجرا می کنند.

این گروه 26 شهریور ماه سال جاری، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت به اجرای برنامه می پردازند.

قرار است که گروه موسیقی رستاک دو قطعه جدید را برای اولین بار در کنسرت خود در سنندج اجرا کنند.