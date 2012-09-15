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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

برای یک اجرا/

گروه موسیقی رستاک مهمان سنندجی ها است

گروه موسیقی رستاک مهمان سنندجی ها است

سنندج - خبرگزاری مهر: گروه موسیقی رستاک به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در سنندج به اجرای برنامه می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی رستاک روز 26 شهریور ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به اجرای برنامه می پردازد.

در این برنامه گروه رستاک با خوانندگی دو جوان کرمانشاهی به نام های بهزاد و فرزاد مرادی قطعات شنیدنی از موسیقی کردی، لری، بختیاری، خراسانی و غیره را برای هنر دوستان سنندجی اجرا می کنند.

این گروه 26 شهریور ماه سال جاری، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت به اجرای برنامه می پردازند.

قرار است که گروه موسیقی رستاک دو قطعه جدید را برای اولین بار در کنسرت خود در سنندج اجرا کنند.

کد مطلب 1696086

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