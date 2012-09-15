به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی سئوال الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد برای دومین هفته پیاپی در دستور کار مجلس قرار گرفته است .

این سئوال که هفته گذشته به دلیل برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با وزیر اقتصاد به تعویق افتاد درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کنترل بازار ارز با انفجار بمب ارزی دولت است.

صبح سه شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد و الیاس نادران در جلسه ای خصوصی در مورد این سئوال مذاکره کرده بودند که خبری از این جلسه از سوی هیچ یک از طرفین منتشر نشد و بررسی این سئوال مجددا در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفت.

اسفند ماه سال گذشته در ایام نوسانات شدید بازار ارز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای با اعلام این که بمب ارزی دولت در راه است از اقدام جدید دولت برای شکستن قیمت ها در بازار ارز خبر داده بود.

علاوه بر این بررسی سئوال محمدرضا تابش نماینده مردم یزد از وزیر امور خارجه نیز این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

سئوال تابش درخصوص علت انفعال وزارت امور خارجه در مسائل منطقه ای و جهانی و موازی کاری در سیاست خارجی است.

بر اساس این گزارش تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای مناطق مختلف جهان و تشکیل معاونت امور بین الملل در ریاست جمهوری و انتصاب سعیدلو به ریاست این معاونت مورد اعتراض نمایندگان است.

این دوسئوال پیش از این در کمیسیون های مربوطه بررسی شده و وزیران از قانع کردن نمایندگان ناکام مانده اند .