  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

"منصف المرزوقی":

با آزادی بیان و اندیشه نمی توان هتک حرمت به مقدسات را توجیه کرد

با آزادی بیان و اندیشه نمی توان هتک حرمت به مقدسات را توجیه کرد

رئیس جمهور تونس شب گذشته در واکنش به پخش فیلم موهن در آمریکا اظهار داشت که با با آزادی بیان و اندیشه نمی توان هتک حرمت به مقدسات اسلامی را توجیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تونس، محمد منصف المرزوقی شب گذشته در واکنش به اعتراضات ضد آمریکایی مردم تونس در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: برخی گروه ها از خط قرمز عبور کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: آنچه که در اطراف سفارت آمریکا رخ داد از نظر من غیرقابل قبول است چرا که بر روابط جهان عرب و اسلام با آمریکا به ویژه روابط آمریکا و تونس تاثیر می گذارد.

المرزوقی در ادامه با اشاره به جریان های سلفی و اعتراضات آنها طی روزهای اخیر گفت: دولت باید در قبال چنین اقداماتی مسئولیت پذیر باشد چرا که این اقدامات تنها آزادی شهروندان تونسی و حقوق آنها را تهدید نمی کند بلکه به روابط بین المللی تونس و وجهه و منافع حیاتی آن در جهان لطمه وارد می کند.

رئیس جمهور تونس با بیان این مطلب افزود: توهین به دین مبین اسلام و پیامبر آن در چارچوب یک طرح جهنمی صورت می گیرد که هدف از آن برانگیختن آتش فتنه و کینه میان ملت های جهان است.

وی خاطرنشان کرد: توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) تخطی از سوی افراد بزدل و ترسویی است که نگران فاش شدن هویتشان هستند. هتک حرمت مقدسات اسلامی غیرقابل تحمل است و با این ادعا که آزادی بیان و اندیشه محسوب می شود نمی توان آن را توجیه کرد.

کد مطلب 1696095

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