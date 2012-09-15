به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، روز دوم مسابقات قهرمانی روئینگ جوانان آسیا با درخشش ‏قایقران جوان کشورمان همراه بود.

امید عابد، نماینده کشورمان در فینال ماده روئینگ تک نفره مردان با حریفانی ‏از چین، قزاقستان، ازبکستان، هنگ کنگ، کویت و ژاپن روبه‌رو شد و در پایان با قرار گرفتن در جایگاه سوم ‏موفق به کسب مدال برنز شد. در این رقابت روئینگ سواران چینی و ژاپنی مدال طلا و نقره کسب کردند.

در ادامه این مسابقات حامد خدری و محمدحمزه نتاج، قایقرانان کشورمان در ماده روئینگ دونفره جفت پارو ‏بعدازظهر امروز در رقابت شانس مجدد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.‏