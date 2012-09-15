به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، روز دوم مسابقات قهرمانی روئینگ جوانان آسیا با درخشش قایقران جوان کشورمان همراه بود.
امید عابد، نماینده کشورمان در فینال ماده روئینگ تک نفره مردان با حریفانی از چین، قزاقستان، ازبکستان، هنگ کنگ، کویت و ژاپن روبهرو شد و در پایان با قرار گرفتن در جایگاه سوم موفق به کسب مدال برنز شد. در این رقابت روئینگ سواران چینی و ژاپنی مدال طلا و نقره کسب کردند.
در ادامه این مسابقات حامد خدری و محمدحمزه نتاج، قایقرانان کشورمان در ماده روئینگ دونفره جفت پارو بعدازظهر امروز در رقابت شانس مجدد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
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