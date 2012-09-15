به گزارش مهر، در خصوص تعیین خط قرمز برای ایران رژیم صهیونیستی فشار زیادی بر کاخ سفید وارد می کند تا آمریکا را وادار به اتخاذ تصمیمی شتابزده و همسو با تفکرات "بنیامین نتانیاهو" در خصوص برنامه هسته ای ایران بکند.

همین موضوع موجب شده تا بارها مقامات آمریکا اعلام کنند که خطوط قرمزی در این باره وجود ندارد و شخص "باراک اوباما" نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود که از نظر وی خط قرمز در مورد برنامه هسته ای ایران "دستیابی تهران به سلاح اتمی است."

اما در میان مقامات آمریکایی این فقط اوباما و یا دموکرات ها که در فرهنگ آمریکایی به این حزب "الاغها" اطلاق می شود نیستند که با ماجراجویی علیه ایران مخالف هستند بلکه "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان ( فیلها ) آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری این کشور، که گفته می شد همسویی بیشتری با صهیونیست ها دارد نیز در خصوص "خط قرمز" همانند اوباما عمل کرد.

در همین رابطه میت رامنی در مصاحبه با ای.بی.سی نیوز اعلام کرد که خط قرمز وی نیز در خصوص برنامه هسته ای ایران، دستیابی تهران به سلاح هسته ای است.

جویش تلگراف با انتشار متن گفتگوی رامنی با ای.بی.سی می نویسد : میت رامنی نیز اعلام کرد که خط قرمز وی در خصوص ایران همانند خط قرمز اوباماست اما از استراتژی متفاوتی برای جلوگیری از دست یابی تهران به سلاح هسته ای استفاده می کند.

رامنی در ادامه افزود : من پنج سال قبل در کنفرانس هرزلیا در اسرئیل اعلام کردم که تحریم های چلاق کننده باید فورا علیه ایران به اجرا گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، رامنی در حالی اعلام کرده که خط قرمز وی در خصوص ایران همانند خط قرمز اوباماست که پیشتر اوباما را متهم به کوتاه آمدن در قبال ایران کرده و گفته بود که رئیس جمهور آمریکا آنچنان که باید در مورد تهران سخت گیری نکرده است.

بر اساس این گزارش، خودداری اوباما از همسویی با نتانایهو در خصوص ایران به شدت موجب خشم نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده بطوریکه در روزهاب گذشته "بی بی" انتقادت تندی را از اوباما انجام داده بود.

در همین رابطه نتانیاهو سه شنبه هفته گذشته با خشم گفته بود : آنهایی که از تعیین خط قرمز برای برنامه هسته ای ایران خودداری می کنند هیچ حقی ندارند که برای اسرائیل خط قرمز تعیین کنند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در هفته های گذشته تلاش کرده تا با ایجاد هیاهو در خصوص برنامه هسته ای ایران آمریکا را متقاعد به استفاده از گرینه نظامی علیه ایران کند اما نه تنها آمریکا با این رویکرد موافق نیست بلکه در حلقه نزدیکان نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز مخالفان زیادی با طرح حمله به ایران وجود دارد.

بر همین اساس می توان گفت که رویکرد دموکرات ها در خصوص ایران که به نوعی موجب ناامیدی نتانیاهو شده بود، با تاکید رامنی به اتخاذ همان سیاست اوبا در خصوص برنامه هسته ای ایران کامل تر شده و الاغها و فیلها به اتفاق هم بی بی را ناامید کرده اند.