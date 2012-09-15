فاز 2 طرح جامع پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ارومج مجاهدی صبح شنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی تمرچین با بیان اینکه ساختمان پایانه مسافربری مرز تمرچین پیرانشهر با 70 درصد پیشرفت آذرماه امسال به بهره برداری می رسد، افزود: برای اجرای این زون مسافری تاکنون 240 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر 3 هزار و 200 متر مربع زیر بنا داشته و فاز اول این طرح شامل ساختمان تجاری، راههای دسترسی و محوطه سازی شهریور ماه سال گذشته به بهره برداری رسید، اظهار داشت: در ایست اجباری این پایانه ادارات و نهادهای گمرک، بانک ملی، نیروی انتظامی، نهاد ریاست جمهوری، قرنطینه های دامی، انسانی و نباتی، نمازخانه و فروشگاه هم مستقر می شود.

فرماندار پیرانشهر از افتتاح سالن تجاری پایانه تمرچین نیز طی سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: این پایانه با هدف مدیریت واحد، تسریع تسهیل عبور و مرور، انسجام و نظم در علمیات و پیشگیری از اتلاف وقت در کشور، اجرای بهینه مقررات و تامین رفاه و آسایش رانندگان مرز ایران و عراق احداث شد.

مجاهدی اظهارداشت: ساخت پایانه های مرزی به عنوان نقاط عبور ناوگان و مسافر با هدف کاهش زمان توقف، تجمیع فعالیت در یک مکان خاص، افزایش بهره وری و استفاده از سیستم های IT در استان در حال اجراست.

این مسئول افزود: پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود.

مجاهدی برقراری اولین خط منظم مسافری از مسیر ارومیه، اربیل و کوتاه شدن مسیر دسترسی مسافران از قلمرو اقلیم کردستان عراق از دیگر ویژگی های مرز تمرچین پیرانشهر عنوان کرد.

مرز رسمی تمرچین پیرانشهر مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.