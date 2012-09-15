معارفه رئیس زندان مرکزی یزد/ اصلاح و تربیت زمینه بازگشت سالم به جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حشمت الله حیات الغیب صبح شنبه در مراسم معارفه رئیس زندان مرکزی یزد با اشاره به اهمیت زندانبانی و مدیریت در زندان اظهار داشت:هماهنگی و نظارت یکی از ارکان مدیریت صحیح است و یک مدیر موفق همواره نظارت و کنترل در مجموعه خود را برای برقراری نظم و ساماندهی بهتر امور در مجموعه مدنظر دارد و کاملا مجموعه تحت مدیریت خود را با هم هماهنگ می کند.

وی همچنین نقش مشارکت را از عوامل موفقیت برشمرد و گفت: مشارکت عمومی پرسنل نقش بسزایی در موفقیت مدیر دارد به گونه ای که عصر حاضر را عصر مشارکت دانسته اند.

مدیرکل زندان‌های یزد با تاکید بر رسیدگی به مشکلات زندانیان در بعد بهداشت و درمان، قضایی و واحدهای مددکاری زندان گفت: تمامی مدیران در مجموعه های خود باید از مشارکت عمومی پرسنل بهره گیرند و از نظرات افراد مجموعه استفاده کنند.

وی همچنین نظارت بر اقدامات اداری و مالی و سایر واحدهای زیرمجموعه زندان را ضروری دانست و بیان داشت: زندانبانی از مجموعه کارهایی است که نیاز به مشارکت عمومی در تمامی حوزه های کاری دارد.

حیات الغیب اصلاح و تربیت مجرمین را زمینه بازگشت سالم به جامعه خواند و به فراهم ساختن بستر و زمینه لازم جهت بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش اجتماع با بهره‌ گیری از کلیه امکانات در مجموعه زندان تاکید کرد.

وی یادآور شد: زندان مرکزی به پشتیبانی اداره کل فعالیت دارد که باید با تعامل و همکاری، این مجموعه را در شان استان دارالعباده رشد داد.

در این مراسم با حکم مدیرکل زندان‌های استان یزد، عباس صالحی به عنوان رئیس زندان مرکزی یزد معرفی شد.