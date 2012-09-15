مهاجرت نخستین گروه درناها به تالاب های نقده

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آغاز مهاجرت نخستین گروه از درناهای خاکستری حدود 3 هزار قطعه از این گونه وارد تالابهای نقده شده است، اظهار داشت: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد حضور تعداد بیشتری از این پرنده زیبا در این مناطق و تالابهای اطراف دریاچه ارومیه باشیم.



وی با اشاره به اینکه درنا از پرندگان مهاجر عبوری بوده و همه ساله اوایل بهار و اواخر تابستان را به منظور تجدید قوا در زیستگاه های آبی آذربایجان غربی می گذراند، اظهار داشت: در پی مشاهده این پرندگان، اداره حفاظت محیط زیست نقده اقدامات لازم را در خصوص کنترل محلهای فرود این پرندگان در دستور کار خود قرار داد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه این پرندگان از یک هفته پیش به این منطقه مهاجرت کردند، عنوان کرد: درناهای خاکستری به دنبال سرد شدن هوا در اروپا به این منطقه مهاجرت کرده و تا فروردین ماه در این منطقه لانه گزینی می کنند.

درناها پرندگانی هستند بزرگ، با پاها و گردن دراز، دم نسبتا کوتاه، بال های دراز و منقاری بلند و کلفت، ظاهر شبیه لک‌ لک که شاهپرهای ثانوی داخلی بال های آنها خیلی بلند است و روی دم آنها را می‌پوشاند.



این پرنده در پرواز کردن پاهای خود را کشیده نگه می ‌دارد، گله‌های آنها هنگام مهاجرت در یک خط به شکل هفت پرواز می‌ کنند، نر و ماده این نوع پرنده همشکل بوده و معمولا روی زمین آشیانه می ‌سازند، درناها از گیاهان کوچک، حشرات، قورباغه ‌ها، کرم‌ها، خزندگان و ماهیان کوچک تغذیه می کنند و همچنین تخم جانوران آبی را نیز می‌خورند.



تالاب های جنوب آذربایجان غربی به دلیل شرایط زیست محیطی بسیار مناسب از جمله مکان هایی به شمار می رود که همه ساله پذیرای شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجر و بومی است.