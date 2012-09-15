افتتاح شبکه محاسباتی تورین درموسسه ملی اقیانوس شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مؤسسه ملی اقیانوسشناسی، دکتر وحید چگینی گفت: با توجه به پیشرفتهای علمی در سطح کشور و لزوم یکپارچهسازی دادهها و منابع علمی، شبکه محاسباتی تورین در مؤسسه ملی اقیانوسشناسی با حضور دکتر اولیونین مشاور دبیر اجرایی کمیسیون بین دولتی اقیانوسشناسی(IOC) یونسکو در روز یکشنبه 26شهریور1391 در محل مؤسسه ملّی اقیانوسشناسی افتتاح خواهد شد.
وی هدف از طرح شبکه محاسباتی تورین را به اشتراک گذاردن منابع محاسباتی، انسجام و یکپارچه سازی داده ها، برقراری امنیت، ایجاد اولویت و استفاده قانونی، ایجاد محیطی دینامیک، استفاده بهینه از منابع محاسباتی، فراهم آوردن توان محاسباتی دلخواه، سهل و آسان از طریق یک پایانه عنوان کرد.
وی طرح شبکه محاسباتی تورین را برای کشور مهم عنوان کرد و افزود: این طرح میتواند دروازههای جدیدی از امکانات علمی و فناوری را برای پژوهشگران و دانشمندان به ارمغان آورد.
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