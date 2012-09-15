افتتاح شبکه محاسباتی تورین درموسسه ملی اقیانوس شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مؤسسه ملی اقیانوس‎شناسی، دکتر وحید چگینی گفت: با توجه به پیشرفت‎های علمی در سطح کشور و لزوم یکپارچه‎سازی داده‎ها و منابع علمی، شبکه محاسباتی تورین در مؤسسه ملی اقیانوس‎شناسی با حضور دکتر اولیونین مشاور دبیر اجرایی کمیسیون بین دولتی اقیانوس‎شناسی(IOC) یونسکو در روز یک‎شنبه 26شهریور1391 در محل مؤسسه ملّی اقیانوس‎شناسی افتتاح خواهد شد.

وی هدف از طرح شبکه محاسباتی تورین را به اشتراک گذاردن منابع محاسباتی، انسجام و یکپارچه سازی داده ها، برقراری امنیت، ایجاد اولویت و استفاده قانونی، ایجاد محیطی دینامیک، استفاده بهینه از منابع محاسباتی، فراهم آوردن توان محاسباتی دلخواه، سهل و آسان از طریق یک پایانه عنوان کرد.

وی طرح شبکه محاسباتی تورین را برای کشور مهم عنوان کرد و افزود: این طرح می‎تواند دروازه‎های جدیدی از امکانات علمی و فناوری را برای پژوهشگران و دانشمندان به ارمغان آورد.