به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب در ادامه روند نزولی و نمایش ضعیف خود برابر تیم ملی فوتبال لبنان شکست خورد تا انتقادات از سرمربی و بازیکنان این تیم به اوج خود برسد و این ذهنیت را ایجاد کند که فدراسیون فوتبال پس از این ناکامی در اندیشه تغییر کادر فنی تیم ملی است.

هر چند هنوز هیچ یک از مسئولان فدراسیون فوتبال در مورد تیم ملی و احتمال تغییر در کادر فنی اظهار نظری نکرده‌اند، اما وکیل امیر قلعه‌نویی صبح روز چهارشنبه در تماس با گروه ورزشی خبرگزاری مهر و گفتگو با چند رسانه دیگر موضوعی را مطرح کرده است که مربوط به گذشته می شود.

وکیل قلعه نویی که به بهانه جریمه دو میلیون تومانی این سرمربی توسط کمیته انضباطی با رسانه‌ها تماس گرفته و مشخص نیست که چرا باید یک روز پس از شکست تیم ملی یاد این جریمه بیفتد، از ملاقات چند وقت پیشش با علی کفاشیان خبر داده که طی آن رئیس فدراسیون فوتبال ابراز تمایل کرده که قلعه نویی سرمربی تیم ملی شود.

هر چند بپذیریم که این اظهار نظر کفاشیان واقعیت داشته باشد اما سوال اینجاست که اگر واقعیت داشته چرا باید یک روز پس از شکست تیم ملی برابر لبنان و آنهم در تماس با چند رسانه تاثیرگذار و فراگیر مطرح شود؟ اگر این ماجرا مربوط به چند وقت قبل است چرا همان زمان مطرح نشده؟ چرا حالا که حرف از احتمال برکناری کی روش است، باید به نقل از کفاشیان اعلام شود که او به حضور قلعه نویی تمایل دارد؟

به نظر می رسد که برخی جریانات در کار است تا امیرقلعه نویی که در رده باشگاهی نتایج خوبی در سالهای اخیر گرفته اما در فصل دوازدهم نتوانسته با استقلال به نتایج خوبی دست پیدا کند و تیمش یکی از ضعیف ترین بازی ها را تا هفته هفتم لیگ به نمایش گذاشته است، به عنوان گزینه حضور در تیم ملی مطرح شود؟

این در حالی است که امیر قلعه نویی در رقابت های جام ملت های 2007 آسیا و زمانی که هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت نه تنها نتوانست نمایش قابل قبولی با این تیم داشته باشد، بلکه در مرحله یک چهارم نهایی با شکست برابر کره جنوبی از دور این رقابت ها حذف شد.