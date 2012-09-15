آسماری؛ دهکده هنرمندان صنایع دستی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان، شهرستان باغملک، روستای آسماری. از باغملک که بتوانی خودرویی برای رفتن به روستا پیدا کنی راه زیادی تا روستا باقی نمی ماند. مگر پیچ و خم هایی که روستا را پشت کوهها و تپه ها پنهان کرده اند بخواهند ثانیه ها را بدزدند تا اشتیاق دیدن روستایی که بر تخت سنگ خارا استوار شده است بیشتر شود.

سخت و سنگی بودن روستای آسماری را در جاده هم می توانی تشخیص دهی آنجا که هر چه جلوتر می روی از سبزی سبزه ها، نرمی چمن ها و بوته ها کم می شود و جایشان را سختی سنگ ریزه ها و بعدتر سنگ های درشت و درشتر می دهد تا آنکه خانه های روستا نمایان شود با معماری خشکه چینی.

همان معماری مخصوص معماران روستاهای سنگی که با قراردادن خرده سنگ های ریز و درشت خانه ای می ساختند بدون ملات و مقاوم دربرابر زلزله آنقدر که انگشت حیرت بر دهان خواهد گذاشت.

زنان و دختران اینجا هر یک هنری خلق می کنند و از آن یا برای فروش به خارج از روستا بهره می برند و یا در زندگی خود آن را مصرف می کنند هنوز هم می توان دید که تنگ بند حیوان خانگی شان دست ساز است و در هر خانه ای دار قالی وجود دارد و زیر پای آنها حتما باید دست بافته اهالی روستا پهن شده باشد اگر یابنده باشی دارهای قالی با قدمت زیاد هم پیدا می شود که باپرجا و ایستاده اند گوشه خانه ای و هر چند وقت یک بار نقشی بر دل می زنند. همزمان با فصل بهار و تابستان گلهای این قالی ها هم بیشتر می شود چون آسمان اجازه می دهد دخترکان آسماری در هوای آزاد گلها را از اتاقهای کوچک بیرون آورده و دار بزنند!

دخترکانی که پای این قالی ها می نشینند تا همین چند سال پیش خودشان نخ ها را رنگ می کردند می توان گفت اینجا هر دو خانه یک فرش، گلیم یا جاجیم می بافد.

در روستای آسماری رسم بر این است که سیاه چادر عشایر روستا هم باید دست بافته همین مردم باشد به همین دلیل است که خانه به خانه زنان روستا فضای بزرگی را جلوی در خانه های سنگی به بافتن سیاه چادر اختصاص می دهند و بعد از مدتی آن را سرهم می کنند تا در زمان کوچ از آن استفاده کنند و یا به عشایر دیگر بفروشند.

از دیگر هنر مردمان این روستا، لباس محلی یا همان روپوش بختیاری ها و بندهایی است برای بستن بار عشایر که بافت آن کار هر کسی نیست.

اهالی روستای آسماری از دامهایی که در اختیار دارند شیر، ماست، دوغ، کشک، قارا، کره و روغن تولید می کنند پخت نان تیری هم کار هر روز زنان است نزدیک این روستا، بین روستاهای آبلشکر و آسماری، درخت های بادام شور در فصل بهار بار می دهد که مخصوص همین جاست.

حجت الله باندری، رئیس شورای روستای آسماری، در گفتگو با خبرنگار مهر جاذبه های دیگر این روستا را موسیقی آن می داند و می گوید: مردم این روستا و روستاهای دیگر در فروردین ماه بزرگترین گردهمایی موسیقی بختیاری ها را برگزار می کنند که تعداد شرکت کنندگان در آن به ده هزار نفر نیز می رسد. این جاذبه باعث می شود که مهمانان زیادی در روستا از چند روز قبل داشته باشیم.

روستاهای صنایع دستی ایران شناسایی شود

همه جاذبه های روستا از گردشگری آن گرفته تا هنر دست مردمش و برگزاری بزرگترین گردهمایی موسیقی بختیاری ها باعث شده تا این روستا در خوزستان یکی از روستاهای نمونه باشد.

اگر تا به حال نام روستای نمونه گردشگری بر سر زبانها افتاده بود و به روستاهایی که از نظر طبیعی و تاریخی جاذبه ای داشتند نمونه می گفتند شاید باید برای برخی از روستاها در کشور مانند روستای آسماری که همه اهالی آن صنایع دستی مختلفی را تولید می کنند هم بتوان نام روستای صنایع دستی را برگزید تا هر کسی که به این روستاها وارد می شود بداند با چنین جاذبه ای رو به رو خواهد شد. با این اقدام می توان روستاییان را به ادامه شغل، هنر و حرفه خود تشویق و هنرهای از یاد رفته را احیا کرد.