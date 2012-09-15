به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان تکمیلی چهارشنبه 29 شهریورماه در سایت مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.

قوانین و مقررات اعلام شده برای متقاضیان جدید همانند قوانین و مقررات در آگهی هفتمین فراخوان جذب هیات علمی خواهد بود.

افرادی که در هفتمین فراخوان موفق به اخذ کد رهگیری شده اند نمی توانند در فراخوان تکمیلی شرکت کنند اما افرادی که در فراخوان قبلی کد رهگیری اخذ کرده اند ولی مدارک خود را به صورت کامل ارایه نکرده اند، می توانند در فرصت تعیین شده مدارک را به صورت دستی یا از طریق پست به دانشگاه مربوطه ارسال کنند.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر از اعلام فراخوان تکمیلی برای جذب و استخدام هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داده و یادآور شده بود: ظرفیت پذیرش در هفتیمن فراخوان حدود یک هزار و 900 نفر بوده است.